Xét xử vụ vỡ ống nước sông Đà: Bác đề nghị hoãn phiên tòa

Sáng 5/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đưa 9 bị cáo liên quan vụ vỡ đường ống cấp nước sông Đà ra xét xử về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 229 Bộ luật hình sự 1999.

Phiên xử dự kiến kéo dài 10 ngày. HĐXX gồm 3 thành viên do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa.

Sau khi HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo, luật sư Nguyễn Đức Toàn đã nêu ý kiến về việc hai ông Phí Thái Bình (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex và Vũ Đình Chầm, (nguyên thành viên HĐQT Vinaconex) đều có lý do ốm, không tới tòa.

Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa vì những người vắng mặt có vai trò quyết định thực hiện hay không thực hiện dự án này và hậu quả là làm các bị cáo bị truy tố, phải ngồi trước tòa, nếu không có mặt thì các thân chủ không thể đối chất được, không đủ tính minh bạch.

Trả lời vấn đề này, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX triệu tập ông Phí Thái Bình và Vũ Đình Chầm nhưng trước khi phiên xử diễn ra có nhận được đơn xin vắng mặt kèm hồ sơ bệnh án của hai ông.

Cụ thể, ông Vũ Đình Chầm đã nộp cùng đơn nhiều hồ sơ bệnh án về các bệnh viêm tụy, gan, mắt nên không đủ sức khỏe tham dự.

"Ông Phí Thái Bình kèm đơn xin vắng mặt còn nộp bệnh án khám bệnh tại Bệnh viện 103, trong đó, chẩn đoán hội chứng não do tăng huyết áp, bác sĩ dặn bất động trong thời gian dùng thuốc", chủ tọa nêu rõ.

HĐXX cũng yêu cầu, đại diện VKS nêu quan điểm về đề nghị này. Trả lời ý kiến của luật sư, đại diện VKS cho rằng, trong quá trình điều tra, ông Phí Thái Bình và Vũ Đình Chầm đã có lời khai cụ thể và hiện 2 ông bị bệnh nặng.

VKS xét thấy có bệnh, có sự xác nhận của bệnh viện, có lời khai và giữ nguyên lời khai trong quá trình điều tra, nên sự vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án một cách khách quan.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" đối với các thành viên HĐQT Vinaconex, giai đoạn 2003 – 2004.

Các thành viên này gồm ông Phí Thái Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội); Nguyễn Văn Tuân (nguyên ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc) và các ủy viên HĐQT là ông Hoàng Hợp Thương, Vũ Đình Chầm, Tô Ngọc Thành và 2 người có trách nhiệm tham mưu, đề xuất là ông Lại Văn Bích (GĐ Ban quản lý dự án) và Nguyễn Đức Lưu (Trưởng phòng Đầu tư, Tổng công ty Vinaconex).

Nhận được đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can nêu trên, VKSND Tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra Bộ Công an thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ căn cứ khởi tố bị can.

Sau đó, VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của ông Phí Thái Bình và các thành viên HĐQT Vinaconex không đồng phạm với các bị can đã khởi tố nên hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.

Ngày 14/12/2017, VKSND Tối cao đã quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với các ông Phí Thái Bình và các thành viên HĐQT Vinaconex.

