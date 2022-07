Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân nói mình có nhiều chùa

(VTC News) -

Chiều 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và 6 đồng phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Khi luật sư bảo vệ phía bị hại hỏi về hoa ưu đàm trong 1 video, bị cáo Lê Tùng Vân trả lời nó mọc trên tường, hỏi thêm thì ông Vân ậm ừ không biết.

Tiếp đến, luật sư hỏi về phát biểu của ông Vân "có 15 ngôi chùa và 200 đứa trẻ mồ côi", bị cáo khẳng định không phải người xuất thân từ Phật giáo.

Bị cáo nói thêm: "Chùa tôi ở nhiều chỗ lắm, tôi ở ngôi chùa này (Tịnh thất Bồng Lai - PV) sau khi ở mấy chục ngôi chùa khác. Còn trẻ mồ côi tự đến với tôi, tụi nó còn năn nỉ tôi và do người khác mang đến nhờ nuôi".

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa.

Lý do ông Vân xúc phạm Hòa thượng Thích Nhật Từ "ngu như bò" ông Vân phản bác mình không nói.

Còn bị cáo Hoàn Nguyên khai lý do lên mạng xã hội nói về ông Thích Nhật Từ vì cả năm trời ông này đã liên tục nhục mạ uy tín danh dự nhằm hạ uy tín của mình và những người trong Tịnh thất Bồng Lai. Bị cáo không có ý xúc phạm uy tín và danh dự của ông Thích Nhật Từ.

"Trong hơn một tiếng livestream tôi chỉ nhắc đến ông Từ 2 giây, tôi thấy tôi không nên có phát ngôn như thế trên mạng xã hội. Sư phụ tôi nói sao tu mà cứ lên mạng sân si hoài. Việc ông Từ hạ uy tín của tôi, tôi đã cùng với Nhất Nguyên làm đơn gửi tố cáo đến cơ quan Công an TP.HCM", bị cáo Hoàn Nguyên nói.

Khi nói đến câu nói: Thích Nhật Từ "ngu như bò", luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi điều tra viên chứng minh bò làm gì mà ngu?

Ngoài ra, bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên cho biết mình chưa từng đối chất với các bị hại như ông Trần Ngọc Thảo (Thương tọa Thích Nhật Từ), đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Bị cáo này và luật sư bào chữa mong được đối chất với đại diện tổ chức, cá nhân tại phiên tòa nhưng bị từ chối vì người này đã có đơn xin vắng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Có mặt tại phiên toà, bà T.T.Đ. (người có đơn tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai) cho biết, bà rất bức xúc vì nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có nhiều lời nói xúc phạm giáo lý, tu sĩ Phật giáo. Bị cáo Lê Tùng Vân tự xưng là Đại đức, bắt người khác bỏ nhà vào tu tại gia chung là sai quy định.

Sau đó, HĐXX yêu cầu tạm dừng phiên toà và sẽ tiếp tục vào 8h30 sáng mai 21/7.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can còn lại viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây. Sau khi làm video, các đối tượng đưa cho ông Vân xem, thống nhất, đồng ý mới được đăng lên mạng.

Có 5 video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Cơ quan chức năng, qua phân tích, giám định, đã xác định đó là hành vi có tổ chức.

Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.