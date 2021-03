Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Bị cáo Đinh La Thăng bác quan điểm luận tội của VKS

(VTC News) -

Ngày 11/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần tranh tụng tại phiên xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ.

Sau khi bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) được HĐXX cho phép tranh luận với VKS.

Tại phần tranh luận này, bị cáo Đinh La Thăng phản bác quan điểm luận tội của VKS và cho rằng bản thân không bao giờ có ý kiến buộc chỉ định thầu cho nhà thầu.

Đối với cáo buộc của VKS về việc biết PVC chưa triển khai dự án nhiên liệu sinh học bao giờ nhưng vẫn cho chỉ định thầu, bị cáo Thăng nói “nếu không có lần đầu tiên thì không thể có lần sau”, nếu không có chủ trương chỉ định thầu thì ngành dầu khí làm sao có thể thực hiện thành công nhiều dự án quan trọng, trong đó có cả những hệ thống giàn khoan hiện đại.

Đồng thời, cựu Chủ tịch PVN đề nghị đại diện VKS nêu rõ văn bản nào, lời khai nào cho thấy bị cáo chỉ đạo chỉ định thầu cho PVC. Bởi theo bị cáo, công văn giới thiệu PVC chỉ là trong nội bộ PVN, không gửi cho chủ đầu tư (PVB), nhưng cáo trạng lại cho rằng PVB căn cứ vào chỉ đạo của PVN. "Thực tế, bị cáo không hề giới thiệu liên danh nhà thầu, việc lựa chọn nhà thầu nào là thuộc về quyền của PVB" - bị cáo Đinh La Thăng nói.

Còn về nguyên nhân dự án Ethanol Phú Thọ bị dừng thi công, bị cáo Thăng cho rằng đó là do thiếu tiền chứ không phải do nhà thầu thiếu năng lực như quan điểm của VKS. "Dự án Ethanol Phú Thọ có quy mô không lớn, không phức tạp so với các dự án mà PVN và PVC từng làm nhưng không có tiền không làm được gì", bị cáo tự bào chữa.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng không đồng tính với cách tính thiệt hại trong vụ án này. Bởi bị cáo cho rằng ngân hàng cho chủ đầu tư vay thì phải thẩm định và có tài sản thế chấp, không thể tính số tiền lãi phải trả thành số tiền thiệt hại.

"Bị cáo thấy cần phải xem xét ngân hàng cho vay có đúng không, có quy định nếu dừng thi công thì nhà thầu phải trả lãi thay hay không… Không thể yêu cầu bị cáo và một số người khác chịu trách nhiệm về số tiền này", bị cáo Thăng tranh luận.

Bị cáo Đinh La Thăng nói thêm, dù quá trình xét hỏi bị cáo này trả lời rất nhiều vấn đề mà kiểm sát viên đưa ra nhưng đến khi VKS luận tội thì không khác gì so với bản cáo trạng truy tố.

Chiều qua (10/3), trong bản luận tội, VKS cho rằng, các bị cáo vi phạm quy định khiến dự án dừng hoạt động, xâm phạm quyền quản lý kinh tế của nhà nước, gây mất niềm tin của nhân dân vào nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng cho PVB là thiệt hại thực tế do lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực.

Bị cáo Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch PVN, Trưởng ban chỉ đạo với vai trò người đứng đầu và biết liên danh PVC không đủ năng lực nhưng vẫn đề ra chủ trương giao PVC thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ. Trong vụ án, bị cáo Thăng có vai trò chính, vừa đề ra chủ trương lại chỉ đạo cấp dưới thực hiện nên cần có mức hình phạt nghiêm, tương xứng.

Đại diện VKS đề nghị tòa sơ thẩm phạt bị cáo Đinh La Thăng 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Vũ Thanh Hà (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí - PVB) bị đề nghị tuyên 7-8 năm tù, Trần Thị Bình (cựu Tổng giám đốc PVN) 2-3 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Thủy (cựu phó Phòng đầu tư dự án PVB) bị đề nghị 3-4 năm tù, Phạm Xuân Diệu (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí - PVC) 5-6 năm tù, Nguyễn Ngọc Dũng (cựu phó Tổng giám đốc PVC) 4-5 năm tù, Đỗ Văn Quang (cựu trưởng Ban kinh tế kế hoạch PVC) 3-4 năm tù, Khương Anh Tuấn (cựu phó trưởng Phòng đầu tư dự án PVB), Lê Thanh Thái (cựu trưởng Phòng kinh doanh PVB) và Hoàng Đình Tâm (cựu kế toán trưởng PVB) cùng 30-36 tháng tù.

Về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Đỗ Văn Hồng (cựu chủ tịch HĐQT PVC Kinh Bắc) 6-7 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó đã bị tuyên là 19-20 năm tù.

Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT công ty PVC) bị đề nghị mức án 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", 10-11 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tổng hợp hình phạt 21-23 năm tù.