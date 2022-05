Xét xử người mẹ nhẫn tâm đánh con gái 3 tuổi tới chết

(VTC News) -

Ngày 23/5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (SN 1994, quê Thừa Thiên - Huế) về tội "Giết người".

Trong phần xét hỏi, bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố tội giết người là không đúng, bị cáo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích. Bị cáo đánh con do giận, do cháu C. làm bẩn người. Lúc đánh, bị cáo không biết cháu C. sẽ bị chấn thương sọ não.

Bị cáo Trần Thị Dung tại tòa. (Ảnh: D.T.)

Thời điểm đó, bị cáo lo lắng chuyện không có tiền, buồn bực, đánh con. Bị cáo nghĩ đánh con không nặng, không nghĩ là con chết. Bị cáo thương con nhưng không biết vì sao lại đánh con như vậy.

Trong phần xét hỏi, bị cáo mệt mỏi, không đứng nổi để trả lời các câu hỏi của đại diện VKS. HĐXX phải tạm nghỉ để bị cáo được chăm sóc y tế. Sau đó, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên toà, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau.

Theo cáo trạng, Dung có năm người con, tất cả đều không xác định cha đẻ.

Tháng 9/2020, Dung đưa cháu T.N.K.C. và cháu T.V.N.K. (4 tuổi) từ Thừa Thiên - Huế vào TP.HCM đi bán vé số, ăn xin và ở nhiều nơi.

Ngày 17/11/2020, bé T.N.K.C. sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơi nhưng do cháu để phân dính dép nên Dung đã dùng tay tát thẳng vào mặt con, cầm hai chân bé dốc ngược lên, đập đầu bé xuống nền nhà nhiều lần.

Cháu C. khóc và bị chảy máu ở mặt, Dung dùng khăn lau rồi tiếp tục nắm hai chân bé lên để đập đầu cháu xuống nền nhà rồi quăng xuống. Dung tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, lưng, bụng và mặt của cháu C.

Sau khi đánh con, Dung bồng con đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu trên tay mẹ. Thấy vậy, Dung gọi điện cho mẹ ruột nói: “Mẹ ơi con lỡ tay đánh chết con gái con rồi". Sau khi cúp máy, thấy con còn thoi thóp nên Dung đưa con đi Bệnh viện quận 12 cấp cứu.

Tại bệnh viện, Dung nói dối với bác sĩ rằng con mình bị ngã cầu thang 3 ngày trước khi nhập viện nhưng sau đó đã thừa nhận đánh bé. Sau đó, cháu C. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị nhưng đến ngày 15/1/2021 thì tử vong.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé C. nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông, chảy máu tai, bầm 2 mắt.

Hình ảnh chụp CT cho thấy bé C. bị đa chấn thương, nứt sọ, máu tụ dưới màng cứng và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, vỡ cực dưới lách, tổn thương phổi, túi mật...

Tại CQĐT, Dung khai do tức giận nên đã thực hiện hành vi bạo hành con gái ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não, tử vong.

Viện KSND TP.HCM kết luận hành vi của Dung là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm nhập đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, cần phải xử nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.