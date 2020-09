Xét xử lưu động chủ quán nướng ở Bắc Ninh bắt cô gái quỳ xin lỗi

Ngày 25/9, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Lăng Văn Vân về tội "Làm nhục người khác”, đã có lịch xét xử vào 7h30 ngày 28/9, tại phòng xử án TAND TP Bắc Ninh.

Tuy nhiên, để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, TAND TP Bắc Ninh thay đổi thời gian, địa điểm xét xử vụ án vào 8h ngày 2/10. Địa điểm mở phiên toà tại Nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) và Lăng Văn Vân (nhân viên quán nướng Hiền Thiện).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 17/8, chị D.T.H (SN 1993) cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Thiện (SN 1973) là chủ quán.

Quá trình ăn, chị H. phát hiện trong món lòng lợn có sán nên gọi nhân viên của quán và yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được. Sau đó, chị H. thanh toán tiền và đi về.

Do bức xúc nên sau đó chị H. đăng thông tin sự việc lên mạng xã hội và được nhiều lượt chia sẻ. Nguyễn Văn Thiện cho rằng cô gái này thông tin không đúng sự thật, phá chuyện làm ăn của quán nên truy tìm chủ nhân bài viết. Không những vậy, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện còn cho nhiều người truy tìm bằng được cô gái trên.

Sau khi tìm được, người đàn ông này đã đưa cô gái về quán ăn để đe dọa, bắt quỳ gối xin lỗi, yêu cầu xóa bài viết trước đó và viết bài đính chính. Nhóm người này còn quay livestream cảnh dọa nạt cô gái. Trước thái độ hung hãn và bị đàn em của chủ quán vây quanh, chủ nhân bài viết không dám đứng dậy. Cô gái liên tục khóc lóc, van xin nhưng nhóm người này vẫn không buông tha.

Thiện ngồi trên ghế liên lục có những lời nói hăm doạ và văng tục như: "Trừ khi về quê chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất tao cũng móc mày lên" và "Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…”.

Ngày 19/8 và ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh lần lượt ra quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về hành vi “Làm nhục người khác”.