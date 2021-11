Xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nhận hối lộ của Vũ 'nhôm'

(VTC News) -

Sáng 5/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), cùng ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an.

Trong vụ án này, Vũ "nhôm" bị xét xử về tội "Đưa hối lộ’’, quy định tại khoản 4 điều 365 Bộ luật Hình sự; Hồ Hữu Hòa (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, về tội "Nhận hối lộ", theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 2 ngày liên tiếp (5-6/11).

Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: TTXVN)

Theo cáo trạng, năm 2017, sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệu tập, Vũ "nhôm" sợ bị pháp luật xử lý nên nhờ bị can Hòa giới thiệu, kết nối với ông Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Sau khi tiếp cận và nhờ ông Linh giúp đỡ trong quá trình bị xử lý, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Hành động bỏ trốn xuất phát từ việc Nguyễn Duy Linh thông tin cho biết Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam.

Tháng 8/2017, theo đề nghị của Hòa và ông Linh, Phan Văn Anh Vũ chuẩn bị 5 tỷ đồng, chuyển qua người trung gian để đưa cho ông Linh. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Linh đã nhận được số tiền này.

Cơ quan tố tụng cho rằng ngoài nhận số tiền này, ông Linh còn 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do bị can Vũ chuyển đến thông qua người khác. Tuy nhiên, VKS chỉ có lời khai ban đầu của Vũ về số tiền, người liên quan không biết trong túi quà, thùng quà đựng gì nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Phan Văn Anh Vũ còn khai tháng 6/2017, Vũ đưa cho Hòa 500.000 USD để chuyển cho ông Linh. Tuy nhiên, bị can Hòa không thừa nhận. Ngoài lời khai của Vũ, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ làm rõ việc này.

Theo VKS, ngay từ đầu ông Linh không thừa nhận cáo buộc và phủ nhận toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh, bị can thừa nhận quen biết Vũ, nhiều lần nhận quà từ Vũ nhưng không thừa nhận là tiền.