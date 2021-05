Xét xử 9 người trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội

(VTC News) -

Hôm nay (20/5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ lãnh đạo Quốc hội xảy ra vào cuối 2018.

Trong vụ án này, 3 bị cáo bị xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" là Lê Thị Liễu (Giám đốc Công ty CP GVA), Lương Mạnh Hùng (nguyên Giám đốc Công ty CP Đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam) và Trần Thị Tuyết (nguyên cán bộ tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Còn 5 bị cáo Trần Phục Hưng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam), Nguyễn Thị Lương (trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Lê Thị Xuân (nguyên là đại diện văn phòng tư vấn du học Công ty CP Tư vấn du học quốc tế IEC), Ngô Xuân Hiếu (trú tại Nghệ An) và Trịnh Bang Dũng (trú tại Nghệ An) bị xét xử về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 6/8/2018, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc từ 25/9 đến 2/10/2018. Do lịch thay đổi sau đó, đoàn công tác chỉ làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4/12 đến 7/12/2018.

Để tổ chức đoàn doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Đầu tư nước ngoài cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc triển khai kế hoạch. Ngày 27/8/2018, Bộ phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký. Theo quy định của ban tổ chức, chỉ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư thương mại mới được tham gia.

Lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc và chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối đầu tư, kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại nước ngoài, các bị can trong vụ án đã tổ chức, môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính, trong đó 4 người đã về Việt Nam, còn 2 người đang trốn ở lại.

Về hành vi phạm tội của Lê Thị Liễu, VKS cáo buộc, đầu năm 2018, qua cuộc nói chuyện trên mạng xã hội với một người Việt Nam định cư tại Đức, chị ta biết nhiều người ở Nghệ An muốn xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Liễu đồng ý, nói khi có điều kiện sẽ làm visa cho khách đi Hàn Quốc với chi phí 10.000 USD một người.

Liễu sau đó thông qua Dũng là đầu mối để gom khách có nhu cầu. Hiếu thoả thuận với các đồng phạm khác sẽ thu 11.500 USD một khách sau đó chuyển lại cho Liễu để hưởng chênh lệch. Nhóm này biết rõ việc khách sẽ mang danh nghĩa là người của các doanh nghiệp đi nước ngoài để hợp tác kinh doanh, đầu tư, sau đó trốn ở lại Hàn Quốc tự tìm việc làm.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ người có nhu cầu, Liễu mượn pháp nhân công ty người quen để khách đứng tên làm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp visa xuất cảnh.

Ngày 27/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định thành lập đoàn doanh nghiệp, ban hành văn bản đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ cấp visa cho 86 cá nhân thuộc 44 doanh nghiệp. Đến ngày 2/12/2018, do một số doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không tham gia, một số cá nhân không phải cấp visa vì đã có hộ chiếu công vụ hoặc thẻ APEC, Đại sứ quán Hàn Quốc đã cấp visa cho 53 cá nhân thuộc 35 doanh nghiệp.

Trong đó, có Lê Thị Liễu và 17 người khác, gồm: Trần Văn Dũng, Ngô Duy Hảo, Dương Hùng Quang, Nguyễn Đình Cơ, Lương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Khang, Ngô Khánh Hoàng...

Đến ngày 7/12/2018, sau khi kết thúc lịch trình công tác, đã có 9/17 người nêu trên không cùng đoàn công tác về Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 6/17 người được Liễu và đồng bọn tổ chức, môi giới trốn đi Hàn Quốc.