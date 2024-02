2. Marc-Andre ter Stegen (Đức, Barcelona): Theo thống kê của Four Four Two, Ter Stegen là thủ môn có tỷ lệ chuyền dài chính xác cao thứ hai ở châu Âu trong mùa giải này. Khả năng cản phá của người gác đền 31 tuổi cũng thuộc hàng xuất sắc bậc nhất thế giới. Lý do duy nhất khiến Ter Stegen không có suất bắt chính ở đội tuyển Đức trong nhiều năm qua là Neuer vẫn duy trì đẳng cấp cao.