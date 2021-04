Xem xét xử lý cựu công an Lê Chí Thành hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ

(VTC News) -

Ngày 18/4, tại buổi họp báo thông tin về một số vụ việc đang được dư luận quan tâm, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Lê Chí Thành (cựu Đại úy công an) đang bị xem xét xử lý về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, ngoài tội danh "Chống người thi hành công vụ" vừa bị khởi tố.

"Lê Chí Thành lập kênh YouTube đăng tải các video là nhằm trục lợi. Công an TP Thủ Đức đang mời những cá nhân liên quan đến người này để củng cố hồ sơ", Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Lê Chí Thành tại cơ quan điều tra.

Trưa 20/3, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện một ô tô trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) đi vào làn xe hai bánh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, người cầm lái là Lê Chí Thành không xuất trình được CMND, giấy đăng ký xe theo đúng quy định. Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản xử phạt đối với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình CMND; không có giấy đăng ký xe.

Công an phường Hiệp Phú có mặt mời Thành về làm việc nhưng Thành có những lời lẽ gây khó dễ, nói rằng tổ công tác công an phường không đủ thẩm quyền để mời và yêu cầu phải Trưởng công an phường ra mời.

Lê Chí Thành từng công tác tại trại giam Xuân Lộc. Đến tháng 7/2020, do có vi phạm, người này bị tước danh hiệu Công an Nhân dân lúc mang hàm đại uý.