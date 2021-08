Xem xét xử lý cán bộ HĐND TP Đà Nẵng tát nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm

(VTC News) -

Sau khi tiếp nhận thông tin việc ông Trần Vinh – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng xảy ra to tiếng, tát tai nhân viên làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà ngày 1/8, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố làm việc với cơ quan chức năng, liên quan để nắm thông tin về vụ việc, đồng thời, yêu cầu ông Trần Vinh làm báo cáo tường trình cụ thể.

Ông Trần Vinh sau đó đã làm bản tự kiểm điểm và nhận thấy hành vi sai phạm của mình.

Đến chiều cùng ngày, tại cơ quan Công an phường Nại Hiên Đông, ông Trần Vinh đã làm việc với cơ quan chức năng, nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân viên y tế. Hai bên đã thống nhất hòa giải và lập biên bản theo yêu cầu của Công an phường Nại Hiên Đông.

Hiện nay, vụ việc đang được UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo, xử lý. Thường trực HĐND thành phố đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tiếp tục nắm thông tin vụ việc và sẽ xem xét, đề nghị xử lý cán bộ theo đúng quy định.

Hiện ông Trần Vinh đang sinh hoạt tại nhà, trong khu vực cách ly y tế của phường Nại Hiên Đông, không đến cơ quan làm việc.

Tối 2/8, bác sỹ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng gửi báo cáo đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc nữ nhân viên y tế của trung tâm đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 thì bị ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND Đà Nẵng tát vào mặt.

Theo báo cáo của bác sỹ Phạm Hồng Nam, sự việc xảy ra lúc 9h30 ngày 1/8 tại điểm lấy mẫu xét nghiệm đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Cụ thể, khi kỹ thuật viên (KTV) xét nghiệm Phan Thị Loan, nhân viên khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thì bị ông Trần Vinh (đối tượng được lấy mẫu) đánh vào vùng mặt bên, sau đó bỏ đi.

Ông Trần Vinh (1976, trú Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) là Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng.

Lực lượng y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Theo bác sỹ Nam, sự việc ông Vinh đánh chị Loan được tất cả nhân viên y tế đang tham gia lấy mẫu và người dân tại khu vực lấy mẫu chứng kiến. Ngay lập tức, các nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc đơn vị và Công an phường Nại Hiên Đông để xử lý.

Qua buổi tường trình tại Công an phường Nại Hiên Đông, ông Trần Vinh khai nhận: Trong quá trình chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm, ông Vinh thấy KTV Loan lấy mẫu cho 2 cháu bé lượt trước mình không kỹ, có vẻ sơ sài, qua loa nên nhắc nhở.

Đến lượt ông Vinh thì KTV Loan dùng que lấy mẫu ngoáy 3-4 lần vào mũi khiến ông Vinh bị đau nên hất tay chị Loan ra. Tuy nhiên, lúc đó chị Loan rút tay lại nên theo quán tính, tay ông Vinh hất trúng mặt chị Loan.

Lời khai của ông Vinh được công an phường lập hồ sơ ban đầu, đồng thời để làm rõ sự việc, cơ quan công an cũng lấy lời khai người chứng kiến vụ việc là ông Nguyễn Văn Nhứt.

Qua làm việc, ông Nhứt cho biết, trong quá trình đợi lấy mẫu xét nghiệm thì ông ngồi ngay sau ông Vinh và chứng kiến toàn bộ việc ông Vinh đánh chị Loan.

Hồi 17h ngày 1/8, nhận lời mời của Công an phường Nại Hiên Đông, Bác sỹ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cùng KTV Phan Thị Loan đến Công an phường gặp lãnh đạo công an phường, tổ công an xử lý sự việc và ông Trần Vinh để giải quyết vụ việc trên.

"Tại buổi làm việc, ông Trần Vinh thừa nhận hành vi tát vào mặt KTV Loan và đã có lời xin lỗi. Vì vậy, chúng tôi đã thiện chí bỏ qua mọi việc và xử lý cho êm đẹp vì tất cả thời gian quý báu lúc này nên ưu tiên dành cho nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà.

Tuy nhiên, sau 19h cùng ngày, nhiều báo chí đăng tải nội dung phỏng vấn ông Trần Vinh về vụ việc nêu trên. Nội dung trả lời phỏng vấn với các cơ quan báo chí lại không đúng sự thật với nội dung ông Trần Vinh thừa nhận trong buổi làm việc tại Công an phường Nại Hiên Đông", báo cáo bác sỹ Nam ghi.

Vì vậy, KTV Phan Thị Loan và tất cả nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đều cảm thấy rất bức xúc. Cái tát vào mặt của KTV Loan của ông Trần Vinh trước đám đông làm đau đớn về thể xác và tinh thần, làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm, lòng tự trọng của KTV Loan.

Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và việc trả lời phỏng vấn báo chí không đúng sự thật của ông Trần Vinh.

“Với mong muốn sự việc được xử lý thỏa đáng, công minh, tập thể Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính đề nghị quý cấp lãnh đạo quan tâm xử lý nghiêm”, bác sỹ Nam đề nghị.

Khu chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông bị phong tỏa.

Như VTC News đưa tin, sáng 1/8, tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở một khu chung cư thuộc Nại Hưng 2 + Habour vila ở đường Khúc Hạo (phường Nại Hiên Đông) xảy ra xô xát giữa ông Trần Vinh và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Phan Thị Loan.

Ngay sau đó, lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ việc và mời ông Trần Vinh cùng những người liên quan về trụ sở làm việc.