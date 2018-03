Xem trực tiếp vòng 1 V-League 2018, Hà Nội vs Hải Phòng trên kênh nào?

(VTC News) - Chiều nay 11/3, vòng 1 V-League 2018 tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu đều được truyền hình trực tiếp.

V-League 2018 chính thức khởi tranh từ chiều 10/3 với 2 trận đấu bất phân thắng bại. HAGL chia điểm với Becamex Bình Dương trong trận hòa không bàn thắng, trong khi Quảng Nam bị Sài Gòn cầm hòa với tỉ số 1-1.

Chiều nay, sân cỏ V-League tiếp tục sôi động với 3 cặp đấu Than Quảng Ninh vs SHB Đà Nẵng, Nam Định vs XSKT Cần Thơ và Hải Phòng vs Hà Nội. Do FLC Thanh Hóa và SLNA phải thi đấu AFC Cup đầu tuần tới nên 2 trận đấu có sự góp mặt của 2 CLB này bị hoãn sang tháng tư.

Cả 3 trận đấu diễn ra chiều 11/3 đều được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và kênh YouTube VPF Media.

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng 1 V-League.

Tâm điểm của lượt trận chiều nay là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và Hải Phòng. Đây luôn là cặp đấu nóng từ trên sân lên khán đài với những diễn biến kịch tính, nhiều tranh cãi.

Sân vận động Hàng Đẫy được dự báo sẽ rất đông khán giả. Ngoài sự xuất hiện quen thuộc của các cổ động viên Hải Phòng, người hâm mộ thủ đô cũng đến sân nhiều hơn thường lệ nhờ hiệu ứng U23 Việt Nam.

Đây là trận đấu mà khán giả có thể được chứng kiến nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam ra sân trong màu áo CLB Hà Nội. Đội bóng thủ đô sở hữu tới 7 tuyển thủ vừa giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á bao gồm Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Thành Chung, Thái Quý và Văn Hậu.

