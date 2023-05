Xem trực tiếp Việt Nam vs Campuchia bán kết SEA Games 32 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Campuchia ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 32. Trận đấu Việt Nam vs Campuchia diễn ra lúc 19h hôm nay 12/5, trực tiếp trên kênh VTC1, VTV5 và kênh YouTube VTC Now. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Việt Nam vs Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua bảng đấu đầy khó khăn với vị trí số một. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có 6 điểm sau 2 trận thắng và một thất bại. Đây là lần hiếm hoi đội tuyển Việt Nam thua ở vòng bảng SEA Games, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới ngôi đầu của Huỳnh Như và đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A.

Vị trí đầu bảng A giúp đội tuyển Việt Nam thuận lợi ở bán kết, rộng đường vào chung kết. Đối thủ của HLV Mai Đức Chung và học trò không mạnh. Campuchia có lợi thế sân nhà và có sự tiến bộ đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa tháp vẫn thua kém đáng kể về trình độ so với đội tuyển Việt Nam.

"Có cơ hội thi đấu cùng Việt Nam là điều vinh dự đối với đội tuyển Campuchia. Chúng tôi sẽ cố gắng toàn lực. Hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu một trận tốt", HLV trưởng Gao Fulin của đội tuyển Campuchia nói trước trận đấu.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn cần cảnh giác bởi nhiều biến số có thể xuất hiện trong bóng đá. Campuchia có những cầu thủ cao lớn và đây có thể là yếu tố giúp họ có cơ hội trước nhà đương kim vô địch.

"Vào bán kết thì không có đội bóng nào yếu cả. Chúng tôi đánh giá cao đội Campuchia. Năm 2019, chúng tôi thắng họ nhưng khi đó họ chưa có HLV Trung Quốc. Bây giờ đội nữ Campuchia tiến bộ hơn nhiều, đội tuyển nữ Việt Nam phải hết sức cố gắng", HLV Mai Đức Chung nói.

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình tấn công gồm 2 tiền đạo Huỳnh Như và Phạm Hải Yến. Đây là phương án thường được HLV Mai Đức Chung sử dụng khi gặp các đối thủ dưới tầm, giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết trận đấu sớm để giữ sức.

Minh Anh