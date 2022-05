Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines trên kênh nào?

(VTC News) -

Sau lượt đấu đầu tiên, U23 Việt Nam và U23 Philippines cùng có 3 điểm, song đội bóng có biệt danh "Azkals" xếp trên do sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Nếu U23 Việt Nam thắng 3-0 trước U23 Indonesia, U23 Philippines cũng đè bẹp U23 Timor Leste 4 bàn không gỡ.

Do đó, cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines lúc 19h tối nay có tính chất phân định ngôi đầu bảng A sau lượt đấu thứ hai.

U23 Philippines đang có tâm lý hưng phấn sau chiến thắng ngày khai màn. 4 bàn thắng cũng cho thấy sức tấn công của thầy trò HLV Norman Fegidero.

Tuy nhiên, so với U23 Indonesia, U23 Philippines không mạnh bằng ở khâu phòng ngự. Minh chứng là trước SEA Games 31, các học trò của HLV Fegidero đã thua 3 trận liên tục trước U23 Hàn Quốc, U23 Singapore và U23 Timor Leste, nhận tới 5 bàn thua.

U23 Việt Nam sẽ có thêm một chiến thắng giòn giã?

Đây là cơ hội để các tiền đạo như Tiến Linh, Văn Tùng, Mạnh Dũng hay Thanh Minh săn tìm khoảng trống để ghi bàn. U23 Việt Nam đang có nhiều hỏa lực và các cầu thủ cần tận dụng các trận vòng bảng để nhanh chóng "nóng máy".

Lối chơi có phần cơ bắp của U23 Philippines cũng khó trở thành cản trở với U23 Việt Nam. Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Fegidero đã lộ ra điểm yếu ở khâu tổ chức đội hình. Kết cấu chơi bóng của "Azkals" vẫn lỏng lẻo, nhiều thời điểm bị các tiền đạo U23 Timor Leste khai thác được khoảng trống.

U23 Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với U23 Timor Leste. Nếu chơi đúng sức, thầy trò Park Hang Seo đủ sức có thêm một chiến thắng giòn giã nữa để giải mã U23 Philippines.