Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trên kênh nào?

(VTC News) -

Cuộc so tài U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ lượt trận hạ màn vòng bảng U23 châu Á 2022 diễn ra lúc 20h tối nay 8/6.

U23 Việt Nam thi đấu trận hạ màn vòng bảng U23 châu Á 2022 lúc 20h tối nay 8/6. Cuộc so tài được tường thuật trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6. Diễn biến mới nhất của trận đấu được cập nhật trên VTC News, mời các bạn chú ý đón xem.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 2 điểm, còn U23 Malaysia đã bị loại với 0 điểm. Để có vé đi tiếp, thầy trò HLV Gong Oh-kyun buộc phải thắng U23 Malaysia, rồi chờ đợi kết quả thuận lợi ở trận đấu còn lại giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam tràn đầy cơ hội trở lại tứ kết U23 châu Á sau 4 năm chờ đợi.

Trong bối cảnh đã bị loại, U23 Malaysia nhiều khả năng sẽ chơi cởi mở, thay vì đổ bê tông như cuộc so tài ở SEA Games 31. Đây là cơ hội để các mũi tấn công U23 Việt Nam tiếp tục khai thác khoảng trống như ở 2 trận trước. 3 lần gần nhất so tài, U23 Việt Nam cũng toàn thắng trước U23 Malaysia.

Sau giai đoạn đỉnh cao 2009-2012, bóng đá trẻ Malaysia không còn sản sinh ra lứa trẻ đủ tiềm năng thay thế đàn anh, trong khi thế hệ U23 Việt Nam hiện tại còn nhiều tiềm năng để khai phá.

U23 Việt Nam sẽ thắng với cách biệt lớn để góp mặt tại tứ kết U23 châu Á.

Kịch bản để U23 Việt Nam góp mặt tại tứ kết

Để có mặt tại tứ kết, U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Malaysia. Nếu không thắng đối thủ, thầy trò HLV Gong Oh-kyun chắc chắn phải nói lời chia tay giải đấu. Tuy nhiên, thắng U23 Malaysia mới chỉ là điều kiện cần. U23 Việt Nam cần thêm kết quả có lợi ở trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan để chắc chắn đi tiếp.

- Nếu trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan phân thắng bại, U23 Việt Nam chắc chắn có vé vào tứ kết.

- Nếu trận trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là hai đại diện vượt qua vòng bảng do cùng có hiệu số là 0, nhưng ghi nhiều bàn thắng hơn so với U23 Hàn Quốc.

- Nếu trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có tỷ số hòa 3-3 trở lên, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù thắng U23 Malaysia bao nhiêu bàn đi nữa.

U23 Hàn Quốc phải thắng U23 Thái Lan để chắc suất đi tiếp.

- Nếu trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có tỷ số hòa 2-2, 3 đội bóng là U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ có cùng điểm số và hiệu số đối đầu. Khi đó, U23 Thái Lan chắc chắn có vé đi tiếp do có hiệu số đối đầu tốt nhất (ghi 4 bàn, thủng lưới 4 bàn), còn U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam phải cạnh tranh nhau ở hiệu số bàn thắng bại.

U23 Việt Nam phải thắng U23 Malaysia với cách biệt đậm hơn 3 bàn, hoặc thắng 3 bàn với tỷ số 5-2 trở lên để vượt qua vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U23 Hàn Quốc.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia với tỷ số 4-1, cả U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ cùng có 5 điểm, hiệu số +3, ghi 7 bàn và thủng lưới 4 bàn. Do đó, hai đội sẽ phải phân định dựa trên chỉ số fair-play.

Cách xét điểm fair-play như sau: Thẻ vàng = 1 điểm; thẻ đỏ do 2 thẻ vàng = 3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm; thẻ vàng rồi sau đó bị thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm. Đội nào ít điểm hơn thì đi tiếp. Đội nào có chỉ số fair-play tốt hơn sẽ đi tiếp, còn nếu chỉ số này bằng nhau, hai đội sẽ bốc thăm để phân định vé đi tiếp.