Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan trên kênh nào?

(VTC News) -

Video trực tiếp: U23 Việt Nam vs U23 Đài Bắc Trung Hoa

17h chiều nay (27/10), U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2022 với cuộc so tài gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc).

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan trên các kênh sóng VTV5, VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam, hoặc kênh On Sports+ thuộc hệ thống của VTVCacbs, cùng với đó là kênh YouTube, Fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Next Media vào lúc 17h chiều nay.

VTC News cũng tiếp sóng trực tiếp trận đấu này.