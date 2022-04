Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc

Cuộc tái đấu U20 Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy là màn tổng duyệt của U23 Việt Nam trước SEA Games 31. Trận đấu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc diễn ra lúc 19h hôm nay 22/4, trực tiếp trên ON Sports News và YouTube Next Sports.

Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc.

Với tính chất một buổi tổng duyệt, U23 Việt Nam sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh đều bình phục chấn thương. HLV Park Hang Seo xác nhận Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh sẽ ra sân trong trận đấu tối nay.

HLV Park Hang Seo nhấn mạnh rằng ông có nhiều lựa chọn, không chỉ về sơ đồ chiến thuật mà cả các phương án nhân sự. U23 Việt Nam chỉ cần thêm thời gian để hiểu và vận hành tốt lối chơi.

"Chúng tôi đang tìm ra sự kết hợp trong đội hình để làm sao đưa ra phương án tốt nhất về nhân sự. Các cầu thủ quá tuổi đều ở hàng tiền vệ và hàng công. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn. Vấn đề quan trọng nhất là thời gian, làm sao tạo ra sự kết hợp tốt", HLV trưởng của U23 Việt Nam nói.

U23 Việt Nam sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc tái đấu U20 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam và U20 Hàn Quóc bất phân thắng bại trong trận đấu đầu tiên cách đây ít ngày. Tuy nhiên, kết quả trên bảng tỉ số không phải điều quan trọng. Đó là một buổi thử nghiệm để đánh giá năng lực của các cầu thủ.

HLV Park Hang Seo sử dụng tổng cộng 21 cầu thủ trên sân Việt Trì (Phú Thọ) hôm 19/4. Thủ môn Nguyễn Văn Toản là người duy nhất thi đấu trọn vẹn cả trận. Đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc, thành công lớn nhất ở trận đấu này là hầu hết các cầu thủ mà ông cần thử nghiệm đều được ra sân và thể hiện năng lực.

Khi HLV Park Hang Seo nắm được cơ bản về năng lực cá nhân của các học trò, bây giờ là lúc ông cần đánh giá các phương án lắp ghép đội hình. Người hâm mộ có thể sẽ được chứng kiến bộ khung mạnh nhất của U23 Việt Nam xuất hiện trong trận tái đấu U20 Hàn Quốc.

Việc U23 Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất cũng là điều mà đội khách mong muốn. U20 Hàn Quốc cần thử thách bản thân trước một đối thủ mạnh và chơi hết khả năng.với mục tiêu lớn nhất là tích lũy kinh nghiệm.

"Tôi nghe nói trong trận đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ sử dụng nhiều cầu thủ chất lượng hơn. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện nhiều hơn nữa”, HLV trưởng của U20 Hàn Quốc Kim Eun-jung phát biểu trước trận đấu.