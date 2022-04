Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc

U23 Việt Nam đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31. Trận đấu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc diễn ra lúc 19h hôm nay 19/4, trực tiếp trên ON Sports News và YouTube Next Sports.

Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, U23 Việt Nam thời điểm này vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý chưa thể đánh giá hết năng lực của các học trò khi họ vẫn chưa thấm nhuần lối chơi.

Ở vòng loại U23 châu Á diễn ra năm ngoái và giải giao hữu Dubai Cup mới đây. U23 Việt Nam cho thấy hạn chế trong khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Trải qua 5 trận đấu quốc tế tính từ năm 2021 đến nay, U23 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn thắng.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Khả năng tạo cơ hội và ghi bàn của U23 Việt Nam có thể được cải thiện nhờ sự góp mặt của bộ ba cầu thủ quá tuổi. Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh đều là các trụ cột của đội tuyển Việt Nam với năng lực được khẳng định. Dù vậy, U23 Việt Nam cũng không thể chỉ dựa vào những đàn anh này.

Một vấn đề khác cũng mới nảy sinh trong thời gian gần đây là nhân sự hàng thủ. Cả 4 lựa chọn ưa thích của ban huấn luyện cho các vị trí trung vệ, gồm Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Liễu Quang Vinh và Trần Quang Thịnh đều dính chấn thương.

Đối thủ của U23 Việt Nam không phải là một đội bóng mạnh quá tầm, nhưng cũng không hề yếu. U20 Hàn Quốc sử dụng cả những cầu thủ còn là học sinh, sinh viên nhưng chất lượng của họ không thua kém những đồng đội cùng lứa được đào tạo ở đội trẻ của các CLB chuyên nghiệp.