Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tranh ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan thuộc bảng B bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra lúc 16h hôm nay 11/5, trực tiếp trên kênh VTC 1, VTV 5 và kênh YouTube VTC Now. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan chắc suất vào bán kết sau lượt trận thứ tư của bảng B. Cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt cuối chỉ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng. Lần gần nhất cục diện này xảy ra là SEA Games 28, khi đó đại diện của Việt Nam do HLV Toshiya Miura dẫn dắt thua 1-3.

U22 Việt Nam chạm trán U22 Thái Lan

Tính từ thời điểm đó đến nay, các đội Việt Nam chạm trán Thái Lan 3 làn ở môn bóng đá nam của SEA Games. Mỗi đội thắng một trận, còn lại là trận hòa ở vòng bảng năm 2019. Dù trong hoàn cảnh nào, đội bóng xứ chùa vàng luôn là đối thủ khó chịu đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tại SEA Games 32, U22 Thái Lan thể hiện tốt hơn U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Issara Sritaro toàn thắng 3 trận với phong thái ung dung, thể hiện sự vượt trội so với đối thủ.

Điểm mạnh của đội bóng xứ chùa vàng là khả năng chơi bóng nhanh. Các cầu thủ Thái Lan rõ ràng nhỉnh hơn U22 Việt Nam ở kinh nghiệm thực chiến. Khả năng di chuyển không bóng và ra quyết định xử lý trong tình huống của U22 Thái Lan rất tốt.

Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng thắng 3 trận nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Các học trò của HLV Philippe Troussier vẫn đang trong giai đoạn học cách kiểm soát trận đấu nhưng chưa thể làm tốt. U22 Việt Nam thường chỉ đáp ứng được yêu cầu trong một số giai đoạn của trận đấu.

Đây sẽ là trận đấu khó khăn với U22 Việt Nam. HLV Troussier vừa phải tính toán để có kết quả tốt nhưng cũng cân giữ sức cho các học trò. U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận bán kết.

Minh Anh