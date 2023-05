Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Indonesia bán kết SEA Games 32 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ đọ sức ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Indonesia bán kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra lúc 16h hôm nay 13/5, trực tiếp trên kênh VTC1, VTV5 và kênh YouTube VTC Now. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Indonesia.

Bóng đá Việt Nam và Indonesia có nhiều duyên nợ tại đấu trường SEA Games. Từ đại hội năm 2015 ở Singapore, hai đội liên tiếp đụng độ nhau với cán cân thành tích nghiêng về đại diện Việt Nam. U22 Việt Nam bất bại trước đối thủ xứ vạn đảo.

U22 Việt Nam tạo nên trận chung kết sớm với U22 Indonesia.

Dù vậy U22 Việt Nam không thể chủ quan khi đối đầu với U22 Indonesia. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri thể hiện bộ mặt ấn tượng ở vòng bảng với thành tích toàn thắng. Họ ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Giới chuyên môn đánh giá U22 Indonesia không thua kém U22 Thái Lan - đối thủ gần nhất của U22 Việt Nam. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thực chiến trong đội hình. Điều đó giúp lối chơi của U22 Indonesia uyển chuyển, linh hoạt nhưng không thiếu đi tính sức mạnh và tốc độ.

Trong khi đó, thực chiến là một vấn đề với cầu thủ U22 Việt Nam khi bước vào giải. Qua từng trận đấu, U22 Việt Nam tiến bộ và cho thấy họ có khả năng đáp ứng được lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Troussier mong muốn. Trận đấu với U22 Thái Lan đã chứng minh U22 Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với các ứng viên mạnh nhất giải.

Trận bán kết là thử thách khó nhất đối với U22 Việt Nam từ đầu giải. Thầy trò HLV Troussier cần thể hiện tốt hơn những trận đấu vòng bảng để có suất dự chung kết.

Văn Hải