Xem trực tiếp U20 Việt Nam đấu U20 Palestine trên kênh nào?

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine

U20 Việt Nam gặp U20 Palestine trong trận giao hữu tại Việt Trì, Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á. Trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Palestine diễn ra lúc 19h hôm nay 3/9, phát trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Palestine.

U20 Việt Nam vừa trở về từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản. HLV Đinh Thế Nam và các học trò không thắng trận nào, chỉ ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Nguyễn Quốc Việt. Đây là điều khiến người hâm mộ lo lắng. Chỉ còn hơn một tuần nữa, U20 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U20 châu Á.

U20 Việt Nam đấu giao hữu với U20 Palestine hôm nay (3/9).

So với giải U19 Đông Nam Á và giải U19 quốc tế cách đây chưa lâu, lực lượng U20 Việt Nam không có nhiều thay đổi. HLV Đinh Thế Nam không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi U20 của bóng đá Việt Nam, trong đó nổi bật là Nguyễn Phi Hoàng hay Bùi Vĩ Hào khi họ đang nằm trong kế hoạch sử dụng của các CLB V-League và Hạng Nhất.

Không được tăng cường chất lượng, U20 Việt Nam còn thiệt quân sau giải U19 quốc tế. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường chấn thương và nhiều khả năng bỏ lỡ cả vòng loại U20 châu Á sắp tới. Tổn thất này khiến HLV Đinh Thế Nam đau đầu, bởi Văn Trường là một trong 3 cầu thủ chơi tốt nhất của U19 Việt Nam.

U20 Palestine mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất. HLV trưởng Husam Younis triệu tập nhiều cầu thủ đang khoác áo đội trẻ của các CLB châu Âu. Những cái tên đáng chú ý nhất của U20 Palestine là Karim Al Cheikh (Metz, Pháp), Abul El Haija (Carl Zeiss Jena, Đức), Jamal Albadarin (Kazanlak, Bulgaria), Monir Albadarin (Botev Plovdiv, Bulgaria), Danny Derbas (Degerfors, Thụy Điển).

Trong đó, tiền vệ Monir Albadarin mới 17 tuổi đã có suất thi đấu ở giải VĐQG Bulgaria. Cầu thủ này sinh ra ở châu Âu, từng được triệu tập lên đội tuyển U17 Bulgaria trước khi chuyển sang khoác áo các đội trẻ Palestine.