Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Ấn Độ trên kênh nào?

(VTC News) -

U17 Việt Nam bước vào hành trình ở vòng chung kết giải U17 châu Á 2023 bằng cuộc đọ sức với U17 Ấn Độ. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Ấn Độ được truyền hình trực tiếp trên FPT và FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Ấn Độ từ 19h ngày 17/6.

Tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U17 Ấn Độ, U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan. Trận đấu ra quân là được đánh giá là thử thách có độ khó thấp nhất đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U17 Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại U17 Ấn Độ.

So với U17 Nhật Bản hay U17 Uzbekistan, U17 Ấn Độ rõ ràng là đối thủ dễ chịu hơn. Các đội tuyển Việt Nam thường được đánh giá cao hơn Ấn Độ. Tuy nhiên, với các trận đấu ở giải trẻ, sự chênh lệch về trình độ đôi khi không được thể hiện thành kết quả trên sân do sự thiếu ổn định của các cầu thủ non kinh nghiệm.

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ nỗ lực để đội U17 nước này có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng. Họ đá 5 trận giao hữu trước nhiều đối thủ châu Âu và giành được nhiều kết quả tích cực. U17 Ấn Độ hoà U17 Real Madrid và 2 lần thắng U16 Atletico Madrid.

Trước đó, U17 Ấn Độ vượt qua vòng loại bằng các chiến thắng ấn tượng trước Maldives, Kuwait và Myanmar. HLV Bibiano Fernandes mang đến làn gió mới cho U17 Ấn Độ khi ông áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thiên về tấn công.

Trong khi đó, U17 Việt Nam nhận được nhiều kì vọng khi người dẫn dắt các cầu thủ trẻ là HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn khẳng định được năng lực đặc biệt khi mang về nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam cấp độ trẻ.

Với đội hình có nhiều điểm sáng, U17 Việt Nam rõ ràng sẽ đặt mục tiêu chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng với cách biệt bàn thắng lớn. Đây là toan tính phù hợp trước khi Công Phương và đồng đội bước vào 2 trận đấu khó khăn gặp U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.

Mai Phương