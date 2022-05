Xem trực tiếp trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan trên kênh nào?

(VTC News) -

Tuyển nữ Việt Nam có cuộc so tài với Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. Trận đấu diễn ra lúc 19h trên sân vận động Cẩm Phả, được tường thuật trực tiếp trên VTV6, các kênh sóng Youtube của Next Sports, VTC Now. VTC News tường thuật trực tiếp mới nhất diễn biến trận đấu, mời các bạn chú ý đón xem.

Tuyển nữ Việt Nam đang có thành tích toàn thắng tại SEA Games 31 khi lần lượt đánh bại Philippines, Myanmar và Campuchia. Sau 3 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung ghi 10 bàn, chỉ 1 lần để lọt lưới. Trong khi đó, Thái Lan thắng đội nữ của Lào, Singapore, Philippines và hòa Myanmar.

Tuyển nữ Việt Nam cũng sở hữu lối chơi bài bản, gắn kết dựa trên nhóm cầu thủ đã thi đấu nhiều năm cùng nhau. "Các cầu thủ Việt Nam không có sức mạnh, thể hình như đối thủ, nhưng chúng ta khéo léo và nhanh nhẹn hơn, nên phải dùng bóng ngắn cùng những pha đập nhả nhuyễn để đối chọi lại", HLV Mai Đức Chung phân tích.

Tuyển nữ Thái Lan sẽ là chướng ngại đáng gờm nhất cho tuyển nữ Việt Nam, bởi đội bóng xứ Chùa vàng có lối chơi tương tự. Thầy trò HLV Miyo Okamoto đã phô diễn những điểm mạnh nhất trong chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Philippines, khi trình diễn lối đá đập nhả nhuần nhuyễn ở cự ly hẹp và phản công sắc bén.

Tuyển nữ Việt Nam đang có thành tích toàn thắng ở SEA Games 31. (Ảnh: Hồng Nam)

Tuyển nữ Thái Lan không còn chơi rườm rà như trước đây, mà đã phối hợp nhanh, gọn và biến hóa hơn, minh chứng là cú sút chân trái của Taneekarn Dangda hay bàn thắng Ploychompoo sau pha phản công mẫu mực. Dù vậy, những thay đổi này đã được HLV Mai Đức Chung tính toán từ trước.

Tuyển nữ Việt Nam đã quá hiểu sức mạnh của đối thủ để tìm phương án hóa giải. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh tuyển nữ đang có sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Huỳnh Như cùng đồng đội không chơi dồn dập, mà bình tĩnh phối hợp rồi đưa đối thủ vào bẫy.

Bản lĩnh của các cầu thủ nữ sẽ có đất phát huy trong các trận chung kết tối nay để đoạt cú hattrick vô địch SEA Games thứ hai trong lịch sử.