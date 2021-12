Xem trực tiếp Timor Leste vs Philippines trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Timor Leste vs Philippines

Philippines tìm kiếm chiến thắng đầu tay tại AFF Cup 2020 trong cuộc chạm trán Timor Leste. Trận đấu Timor Leste vs Philippines bảng A AFF Cup 2020 diễn ra lúc 16h30 ngày 11/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và Next Sports. Báo điện tử VTC News tiếp sóng và cập nhật sớm nhất, liên tục trận đấu Timor Leste vs Philippines.

Timor Leste cho thấy họ đúng là đội bóng yếu nhất giải. HLV Fabio Magrao và các học trò không thể làm nên bất ngờ trong 2 trận đấu đầu tiên khi thất bại với cùng tỷ số 0-2 trước Thái Lan và Myanmar.

Philippines thua Singapore ở trận ra quân.

Sự non kém về kỹ năng chơi bóng và tổ chức lối chơi là điều được thể hiện rõ trong màn trình diễn của Timor Leste. Tuy nhiên, mặt tiến bộ của đội bóng này so với 2 lần tham dự AFF Cup trước đây là họ chưa phải nhận trận thua nào có cách biệt lớn như thường thấy.

Bên kia chiến tuyến, Philippines có lý do để tiếc nuối khi không thể giành được điểm nào ở trận gặp Singapore. Đội bóng do HLV Scott Cooper thua ngay ở thời điểm họ giành lại được thế trận và bắt đầu dồn ép đối thủ.

Những bàn thua chóng vánh trong hiệp 2 làm phá sản ý đồ của đội tuyển Philippines. Đó là một trận thua tai hại, bởi chủ nhà Singapore được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Philippines trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A AFF Cup 2020.