Xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore bảng A AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Thái Lan vs Singapore

Màn so tài giữa đội tuyển Thái Lan và Singapore là trận "chung kết" của bảng AFF Cup 2020. Trận đấu Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 19h30 hôm nay (18/12), phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục trận đấu Thái Lan vs Singapore.

Cuộc đua giành 2 tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020 ở bảng A kết thúc sớm hơn so với bảng đấu còn lại. Thái Lan và Singapore toàn thắng sau 3 trận và cầm chắc suất đi tiếp từ trước khi ra sân đối đầu với nhau ở lượt đấu cuối. Màn so tài giữa 2 đội bóng mạnh nhất bảng B mang tính chất phân định ngôi đầu bảng.

Sau khi không để lại nhiều ấn tượng trong trận thắng Timor Leste 2-0 ở ngày khai mạc, Thái Lan càng chơi càng hay. Sự góp mặt của bộ đôi Chanathip Songkrasin và Teerathon Bunmathan, đặc biệt là phong độ xuất sắc của chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup là Teerasil Dangda giúp đội bóng xứ chùa vàng thắng tiếp 2 trận với những màn tình diễn thuyết phục.

Đối với Singapore, đội bóng này đã trải qua 3 kỳ AFF Cup liên tiếp không vượt qua được vòng đấu bảng kể từ sau chức vô địch năm 2012, đỉnh cao cuối cùng của bóng đá đảo quốc sư tử. Tại AFF Cup 2020, đoàn quân của HLV Tatsuma Yoshida đang có những màn thể hiện rất ấn tượng khi được thi đấu trên sân nhà.