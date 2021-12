Xem trực tiếp Thái Lan vs Myanmar vòng bảng AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Thái Lan có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng của Singapore nếu thắng đậm Myanmar ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2020. Trận đấu Thái Lan vs Myanmar diễn ra lúc 19h30 hôm nay 11/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News tiếp sóng, cập nhật sớm nhất và liên tục trận đấu Thái Lan vs Myanmar.

Đội tuyển Thái Lan khởi đầu hành trình tại AFF Cup 2020 bằng trận thắng Timor Leste. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Alexandre Polking chưa làm người hâm mộ xứ chùa vàng thỏa mãn.

Thái Lan chưa thể hiện hết sức mạnh.

Những vấn đề của Thái Lan vẫn giống như dưới thời HLV Akira Nishino. Thời gian chuẩn bị quá ngắn khiến đội bóng này chưa đạt được hiệu quả trong lối chơi. Các cầu thủ Thái Lan kiểm soát bóng nhiều, nhưng thiếu đi tính đột biến và khả năng tận dụng cơ hội cũng chưa tốt.

Tuy nhiên, Thái Lan có thể sẽ rất khác trong trận đấu với Myanmar. Sự thay đổi quan trọng nhất là việc bộ đôi ngôi sao trở về từ Nhật Bản - Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan - góp mặt trong đội hình.

Trong khi đó, Myanmar sau khi thua Singapore ở ngày ra quân đã có 3 điểm đầu tay bằng trận thắng Timor Leste. Dẫu vậy, so với Thái Lan, Myanmar vẫn ở thế "cửa dưới" và sẽ cần một màn trình diễn tốt hơn nhiều so với 2 trận đã qua nếu muốn giành điểm trước đối thủ lần này.