Xem trực tiếp Thái Lan vs Indonesia chung kết AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Thái Lan vs Indonesia

Thái Lan chạm một tay vào chiếc cúp vô địch AFF Cup 2020 sau khi đánh bại Indonesia với tỉ số 4-0 ở lượt đi. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 Thái Lan vs Indonesia diễn ra lúc 19h30 ngày 1/1, phát sóng trực tiếp trên VTV5, VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục trận đấu Thái Lan vs Indonesia.

Cuộc tái đấu Indonesia tối nay chỉ mang tính chất thủ tục đối với đội tuyển Thái Lan. Chiến thắng với tỉ số 4 bàn không gỡ đủ để đảm bảo cho đội tuyển Thái Lan thảnh thơi trong trận lượt về. Chỉ có 2 đội bóng trong lịch sử AFF Cup từng lội ngược dòng thành công sau khi thua trận lượt đi, nhưng đó là khi cách biệt chỉ là một bàn.

Thái Lan thắng 4-0 ở lượt đi.

Indonesia chỉ có thể tự trách mình vì những sai lầm trong cách tiếp cận và ứng phó ở trận lượt đi. Thầy trò HLV Shin Tae-yong dường như quên mất rằng họ vẫn còn trận tái đấu để làm lại. Sau khi thủng lưới sớm, Indonesia chơi theo kiểu "tất tay" với đối thủ, dẫn đến sự sụp đổ trong hiệp 2.

Chỉ riêng việc ghi 5 bàn thắng cũng là nhiệm vụ khó khăn đối với Indonesia, đội bóng có vẻ đã chạm tới giới hạn về năng lực khi vượt qua vòng bán kết. Đó là chưa kể tới việc đối thủ của họ là Thái Lan, đội bóng hay nhất giải đấu.

Giờ đây, nhiệm vụ của đội bóng xứ Vạn đảo có lẽ chỉ là hướng đến một kết quả tốt nhất có thể để chia tay giải đấu bằng kỷ niệm đẹp. Dẫu sao, đây vẫn là một giải đấu thành công của Indonesia về mặt thành tích.