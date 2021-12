Xem trực tiếp Singapore vs Indonesia bán kết AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Singapore vs Indonesia

Vòng bán kết AFF Cup 2020 mở màn bằng trận đấu giữa Singapore và Indonesia. Trận đấu Singapore vs Indonesia diễn ra lúc 19h30 hôm nay 22/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News tiếp sóng và cập nhật sớm nhất, liên tục trận đấu Singapore vs Indonesia.

Kể từ năm 2004, đây mới là lần đầu tiên Indonesia vượt qua vòng bảng AFF Cup với tư cách đội dẫn đầu. Trong lịch sử các kỳ AFF Cup, Indonesia chỉ 3 lần bị loại trong 8 lần vào bán kết. Đó là lý do để các cổ động viên xứ vạn đảo tự tin trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Indonesia đứng đầu bảng B.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, Indonesia đã tiến bộ đáng kể với một đội hình trẻ trung. Đội bóng xứ vạn đảo cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm trước những đối thủ yếu hơn, khi ghi tới 13 bàn thắng ở vòng bảng (nhiều nhất giải đấu). Tuy nhiên, Indonesia cũng sẵn sàng chơi phòng ngự tử thủ nếu đối thủ quá mạnh, như cách họ cầm chân đội tuyển Việt Nam.

Đối với Singapore, vào đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất AFF Cup là một thành công. Đội bóng này đã trải qua 3 kỳ AFF Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Cơ hội tái lập thành tích vô địch của thế hệ đàn anh năm 2012 của Singapore không được đánh giá cao, nhưng lọt vào trận chung kết là mục tiêu trong khả năng của họ.

Thầy trò HLV Tatsuma Yoshida chỉ thua Thái Lan ở bảng A. Singapore có lẽ chỉ thua kém Indonesia ở những cá nhân tạo đột biến ở hàng công. Tuy nhiên, họ lại có lợi thế so với đối thủ là được thi đấu trên sân nhà.