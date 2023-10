Xem trực tiếp Siêu cúp CLB Công an Hà Nội vs Thanh Hóa trên kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội so tài với Thanh Hóa ở trận tranh Siêu cúp quốc gia lúc 17h hôm nay 6/10.

CLB Công an Hà Nội vô địch V-League ngay trong mùa đầu tiên trở lại. Trong lịch sử chỉ có họ và HAGL làm được việc này. Dù vô địch mùa trước, đội bóng ngành công an chưa thể hiện sự lấn lướt trước đối thủ. Họ chỉ tạo sự bứt phá ở giai đoạn cuối, một phần cũng do các đối thủ cạnh tranh tự sảy chân.

CLB Công an Hà Nội gặp Thanh Hóa ở trận Siêu cúp quốc gia 2023.

Sau 1 mùa giải chiêu binh rầm rộ, CLB Công an Hà Nội tiếp tục bổ sung lực lượng vào những vị trí còn yếu. Những bản hợp đồng mới của họ cũng rất đáng chú ý là Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long và Geovane Magno. Các cầu thủ này củng cố trục dọc, khỏa lấp những thiếu sót mà đội bóng này phơi bày ở mùa trước.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa là đương kim vô địch Cúp quốc gia. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên sau 14 năm của đội bóng xứ Thanh. Thành tích ấy có đóng góp lớn của HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bungaria thổi luồng sinh khí hứng khởi, áp dụng lối chơi cống hiến cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, sau chức vô địch, CLB Thanh Hóa chia tay 12 cầu thủ, trong đó có nhiều người đóng vai trò quan trọng như Lê Phạm Thành Long, Bruno Cantanhede, Đàm Tiến Dũng hay Nguyễn Minh Tùng. Mất gần một nửa đội hình chính thức, HLV Popov sẽ phải giải bài toán về con người. Họ đã bổ sung nhiều tân binh để thay thế, nổi bật là Rimario Gordon và Võ Nguyên Hoàng, nhưng khả năng hòa nhập là một dấu hỏi.

CLB Công an Hà Nội sở hữu dàn sao chất lượng bậc nhất V-League được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa luôn ra sân với khát khao chiến thắng, quyết tâm cháy bỏng. Vì vậy, trận tranh Siêu cúp quốc gia 2023 vẫn ẩn chứa rất nhiều điều khó lường.