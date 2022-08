Xem trực tiếp Quevilly Rouen vs Pau FC có Quang Hải thi đấu trên kênh nào?

(VTC News) -

Sau 4 vòng đấu, Pau FC đứng thứ ba từ dưới lên trên bảng xếp hạng Ligue 2. Đối thủ của họ là Quevilly Rouen cũng chưa thắng được trận nào. Trận đấu Quevilly Rouen vs Pau FC diễn ra lúc 0h ngày 28/8, phát trực tiếp trên kênh ON Sports News. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến trận đấu Quevilly Rouen vs Pau FC.

Thất bại trước Sochaux cách đây một tuần tiếp tục phơi bày đủ những điểm yếu của Pau FC. Đội bóng này tệ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trải qua 4 trận, đội hình chắp vá những cầu thủ mới của Pau FC vẫn chưa có dấu hiệu ăn ý được với nhau.

Pau FC tính đến lúc này chỉ ghi được một bàn duy nhất - không có đội bóng nào khác có thành tích thấp hơn con số này. Ở chiều ngược lại, họ là đội thủng lưới nhiều thứ hai tại Ligue 2 với 8 bàn thua. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi đội trưởng - thủ lĩnh hàng phòng ngự - Antoine Batisse chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu nửa năm.

Quang Hải và đồng đội chưa thắng trận nào ở Ligue 2 mùa này.

Trong một tập thể không tốt, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chưa thể hiện được nhiều. Tuyển thủ Việt Nam ra sân trong cả 4 trận đấu của Pau FC, trong đó 2 lần đá chính và 2 lần vào sân sau phút 60. Khi các vị trí trong đội hình Pau FC chưa có sự kết nối với nhau, Quang Hải không phải ngoại lệ.

Giai đoạn tiếp theo sẽ càng thêm khó khăn với Quang Hải. HLV Didier Tholot cho thấy ông có kế hoạch sử dụng cầu thủ mang áo số 19, nhưng vị trí của anh trong đội hình chính của Pau FC chưa phải là chắc chắn.

Quang Hải vừa mất suất ở trận gặp Sochaux và người hâm mộ đang chờ anh lấy lại vị trí. Henri Saivet bắt đầu được sử dụng khi trạng thái thể lực tốt dần lên, khiến tuyển thủ Việt Nam có thêm sự cạnh tranh.

Quevilly Rouen có thể là đối thủ dễ nhất đối với Pau FC trong giai đoạn đầu mùa. Đội bóng này cũng chưa thắng trận nào sau 4 vòng đấu đầu tiên, chỉ hơn đội bóng của Quang Hải một điểm. Tuy nhiên, Quevilly Rouen được thi đấu trên sân nhà.

Dự đoán: Quevilly 1-1 Pau FC (Quang Hải đá chính)