Xem trực tiếp Pau FC vs Niort trên kênh nào?

Trận Pau FC vs Niort là giao hữu CLB trước mùa giải. Do đó, không có đơn vị nào phát sóng trận đấu Pau FC vs Niort tại Việt Nam. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất kết quả trận đấu Pau FC vs Niort.

Pau FC thi đấu trận giao hữu cuối cùng của kỳ tập huấn trước mùa giải vào đêm nay. Đội bóng của Quang Hải đối đầu với Niort - cũng là một CLB Ligue 2. Trận đấu này có thể quyết định tới cơ hội ra sân của tuyển thủ Việt Nam tại Ligue 2 trong giai đoạn đầu mùa giải.

Quang Hải ra sân trong 3 trận giao hữu đầu tiên của Pau FC.

Trận đấu với Niort sẽ là buổi tổng duyệt trước mùa giải mới của Pau FC. Ban huấn luyện đội bóng đã có những tính toán về nhân sự sau 3 trận đấu mang tính thử nghiệm đội hình. Điều này được trợ lý HLV Kamal Tassali xác nhận trước trận: "Chúng tôi sẽ coi đây là một trận đấu tại Ligue 2 với ít sai số hơn so với các trận giao hữu vừa qua. Đội hình ra sân sẽ là đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại".

Trong 3 trận giao hữu đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, Quang Hải đều ra sân, mỗi lần thi đấu khoảng một hiệp. Tuyển thủ Việt Nam đá chính trong trận thắng CLB nghiệp dư Landes, có một bàn thắng và một đường kiến tạo.

Ở 2 trận đấu sau đó, khi Pau FC đối đầu với Toulouse (thua 0-2) và Angouleme (thắng 1-0), Quang Hải vào sân từ ghế dự bị. Tiền vệ sinh năm 1997 được HLV Didier Tholot sử dụng ở vị trí tiền vệ công, chơi ngay sau lưng trung phong của sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1.