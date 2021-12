Xem trực tiếp Myanmar vs Timor Leste vòng bảng AFF Cup trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Myanmar vs Timor Leste

Myanmar vs Timor Leste đối đầu nhau ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2020. Trận đấu Myanmar vs Timor Leste diễn ra lúc 16h30 hôm nay 8/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất trận đấu này.

Myanmar gặp nhiều bất lợi khi tham dự AFF Cup 2021. Giải vô địch quốc gia của họ không thi đấu trong một thời gian dài - từ năm 2020 khiến việc tìm kiếm cầu thủ và chuẩn bị về mặt phong độ rất khó khăn.

Myanmar (áo trắng) gặp nhiều bất lợi khi tham dự AFF Cup 2020.

Không những vậy, Myanmar còn không có đủ đội hình tập luyện trước ngày khai mạc giải do có thành viên mắc COVID-19. May mắn cho HLV Antoine Hey là đa số các cầu thủ đã có kết quả xét nghiệm âm tính, đủ để ra sân trong trận khai mạc. Dù vậy, màn trình diễn trước Singapore cho thấy rằng Myanmar chưa sẵn sàng cho AFF Cup 2020.

Timor Leste là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng A. Đây mới là lần thứ ba Timor Leste xuất hiện ở AFF Cup. Tuy nhiên, màn trình diễn ở trận ra quân trước Thái Lan cho thấy đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất Đông Nam Á đã có sự tiến bộ. Timor Leste vẫn thua, nhưng việc chỉ lọt lưới 2 bàn trước một đối thủ mạnh như Thái Lan là điều đáng khen với đội bóng này.