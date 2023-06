Xem trực tiếp Man City vs Man Utd chung kết FA Cup trên kênh nào?

(VTC News) -

Man City vs Man Utd sẽ đọ sức ở trận chung kết FA Cup 2022/23. Trận đấu Man City vs Man Utd chung kết FA Cup diễn ra lúc 21h00 hôm nay 3/6.

Chung kết FA Cup trở nên hấp dẫn hơn khi đây lại là trận derby thành Manchester. Ở mùa giải này, hai đội đang có thành tích đối đầu cân bằng. Dĩ nhiên đội bóng nào cũng đặt quyết tâm cao nhất để giành chức vô địch nhưng chiến thắng cũng đồng thời là lời khẳng định vị thế số 1 ở thành Manchester.

Trận chung kết FA Cup sẽ khép lại mùa giải bóng đá Anh 2022/23.

Man City được đánh giá cao hơn. Họ đang có phong độ tốt và được đánh giá là phiên bản hoàn thiện nhất kể từ khi Pep tới nước Anh. Chuyên gia Martin Keown chỉ ra rằng Man City đã khắc phục được nỗi lo phản công khi Pep Guardiola đẩy Jones Stones lên đá tiền vệ trung tâm. Điều đó giúp các cầu thủ tấn công như De Bruyne, Silva thỏa sức sáng tạo và tạo tiền đề cho thành tích ghi bàn ấn tượng của Haaland.

Dù vậy Man Utd chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Man City. Martin Keown tin tốc độ của Rashford hay sự ti ranh của Sancho sẽ đem lại mối nguy cho hàng thủ Man City. Ngoài ra Casemiro và Eriksen sẽ đem lại sự cân bằng hơn cho hàng tiền vệ của Man Utd.

Trong 10 lần đối đầu gần nhất, Man Utd thắng 4, thua 5 và hoa 1. Thống kê cho thấy mức tương độ tương quan không quá chênh lệch. Man Utd cũng ngày càng hoàn thiện dưới bàn tay của Erik Ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng tự tin tuyên bố sẽ đánh bại Man City, mang chiếc cúp vô địch FA Cup về phòng truyền thống sân Old Trafford.

Bất lợi đôi chút với Quỷ đỏ là lực lượng. Trong khi Man City có đầy đủ những nhân tố nhất thì Man Utd vắng 3 cầu thủ quan trọng. Lisandro Martinez chấn thường nghỉ hết mùa. Martial rách dây chằng nên chắc chắn không ra sân. Antony bỏ ngỏ khả năng thi đấu nhưng cơ hội ra sân là không cao. HLV Ten Hag sẽ phải đặt niềm tin vào kép phụ như Sancho, Garnacho hay Lindelof.

Văn Hải