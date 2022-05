Xem trực tiếp Liverpool vs Real Madrid chung kết Cúp C1 trên kênh nào?

(VTC News) -

Chức vô địch Cúp C1 - Champions League mùa giải 2021/22 được định đoạt sau trận so tài giữa Liverpool và Real Madrid diễn ra tại Paris (Pháp). Trận đấu Liverpool vs Real Madrid chung kết Cúp C1 diễn ra lúc 2h ngày 29/5, trực tiếp trên FPT Play.

Liverpool lúc này đang là thế lực hùng mạnh của bóng đá châu Âu. Họ vô địch Ngoại Hạng Anh, Champions League trong vòng 3 năm gần nhất và đang chờ hoàn tất cú ăn ba danh hiệu mùa giải này. Trong khi đó, Real Madrid sa sút nhiều so với giai đoạn "thống trị" đấu trường châu Âu và đang chật vật tái thiết. Hoàn cảnh của 2 đội rất khác so với khi Real Madrid đánh bại Liverpool ở trận chung kết cách đây 4 năm.

Real Madrid đánh bại Liverpool ở chung kết Champions League 2018.

Real Madrid vượt qua một hành trình khó tin để vào đến trận chung kết Champions League lần thứ 17. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti lần lượt vượt qua PSG - đội hình đắt giá nhất thế giới, Chelsea - đương kim vô địch châu Âu và Man City - đương kim á quân Champions League và tân vương Ngoại Hạng Anh.

Đó là những chiến thắng mà chính các cổ động viên của Real Madrid cũng không thể tin vào những gì họ chứng kiến. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi không hay hơn các đối thủ của họ. Hàng phòng ngự của Real Madrid không chắc chắn.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Real Madrid được thể hiện ở cách họ trừng phạt sai lầm của đối thủ để lật ngược tình thế trong hoàn cảnh bất lợi. Không cầu thủ nào thể hiện "DNA Champions League" của Real Madrid rõ hơn Karim Benzema. Ngôi sao người Pháp đóng góp hơn một nửa số bàn thắng của đội nhà tại cúp châu Âu mùa này (15 bàn), trong đó có 10 pha lập công được thực hiện trong 6 trận đấu loại trực tiếp.

PSG, Chelsea và Man City tặng cho Liverpool một bài học đắt giá. Đó là không đội bóng nào được phép mắc sai lầm khi đối đầu với Real Madrid, nhất là khi tượng đài này được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti, cũng là một biểu tượng của Champions League với 5 lần nâng cúp.

Có một yếu tố giúp Liverpool tự tin rằng họ có thể làm tốt hơn Chelsea và Man City, đó là tính hiệu quả của hàng tấn công. Đoàn quân do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt là là đội bóng có thống kê trung bình mỗi trận về kiểm soát bóng (63,2%) tốt nhất, số lần dứt điểm (16,7) và dứt điểm trúng đích (6,1) nhiều thứ ba ở Champions League mùa này.