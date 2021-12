Xem trực tiếp Indonesia vs Singapore bán kết AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Indonesia vs Singapore

Đội bóng đầu tiên giành quyền vào chung kết AFF Cup 2020 được xác định sau trận đấu bán kết lượt về tối nay (25/12) giữa Indonesia và Singapore. Trận đấu Indonesia vs Singapore diễn ra lúc 19h30, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News tiếp sóng, cập nhật sớm nhất, liên tục trận đấu Indonesia vs Singapore.

Cơ hội góp mặt ở trận chung kết AFF Cup 2020 vẫn chia đều cho cả Indonesia và Singapore sau 90 phút của trận lượt đi. Hai đội bóng vẫn đứng ở vạch xuất phát khi bước vào cuộc tái đấu, sau khi bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Với những gì cầu thủ hai bên thể hiện, rất khó để đoán được Indonesia hay Singapore sẽ giành quyền đi tiếp.

Indonesia chỉ có thể tự trách mình khi đánh mất lợi thế ở trận lượt đi cách đây ít ngày. Đội bóng xứ vạn đảo có nửa đầu trận đấu ấn tượng, chiếm ưu thế trước Singapore nhờ lối chơi giàu năng lượng như thường thấy. Dù vậy, sau khi có bàn thắng, HLV Shin Tae-yong lại chọn phương án cầu toàn là co về phòng ngự giữ tỷ số.

Indonesia và Singapore bất phân thắng bại ở lượt đi.

Đó là quyết định sai lầm của nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong khi các học trò của ông cũng không làm tốt nhiệm vụ. Indonesia đánh mất thế trận, nhưng điều quan trọng là họ không còn duy trì được sự chắc chắn như từng thể hiện trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Trong khi đó, Singapore cho thấy họ không giỏi chơi phòng ngự dù nhập cuộc với sự thận trọng. Đội chủ nhà chỉ dễ đá hơn khi họ bị đẩy vào thế phải tấn công trước Indonesia. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, lẽ ra Singapore có thể giành được kết quả tốt hơn một trận hòa ở lượt đi.

Nhìn chung, Indonesia và Singapore vẫn là 2 đội bóng cân tài cân sức. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội, hầu hết các trận đấu có tỷ số cách biệt không quá một bàn. Trong một màn so tài mang tính chất loại trực tiếp, nơi hai đội bắt đầu từ tỷ số hòa, rất khó để đoán trước đội nào sẽ giành chiến thắng.