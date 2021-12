Xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia vòng bảng AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Indonesia vs Campuchia

Indonesia thi đấu trận đầu tiên ở AFF Cup 2020. Campuchia chưa có điểm nào sau khi bị Malaysia đánh bại ở trận ra quân. Trận đấu Indonesia vs Campuchia vòng bảng AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 9/12, phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất trận đấu Indonesia vs Campuchia, mời Quý độc giả đón đọc.

So với vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 6, Indonesia có sự chuẩn bị kỹ hơn. Thầy trò HLV Shin Tae-yong thi đấu 4 trận (trong đó có 3 trận vòng loại Asian Cup và 1 trận giao hữu), giành 3 chiến thắng và chỉ thua sát nút Afghanistan. Trước khi đến AFF Cup 2020, đội bóng xứ vạn đảo trải qua khoảng 1 tháng tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Campuchia thua Malaysia ở trận ra quân.

Đó là lý do để các cổ động viên Indonesia tin rằng đội nhà sẽ trình diễn tốt hơn so với ở vòng loại World Cup. Ở thời điểm cách đây nửa năm, đội bóng xứ vạn đảo dù không có kết quả tốt nhưng cũng cho thấy những dấu hiệu thay đổi khi HLV Shin Tae-yong mới huấn luyện một thời gian ngắn.

Campuchia có một trận đấu không tệ trước Malaysia ở ngày ra quân. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ngôi sao một thời Keisuke Honda, đội bóng xứ Chùa Tháp mạnh dạn chơi bóng, tổ chức tấn công trước nhà đương kim á quân thay vì chỉ co cụm phòng ngự.

Dù vậy, các cầu thủ vẫn trong độ tuổi dự SEA Games 30 của Campuchia cho thấy sự non kém về mặt kinh nghiệm. Campuchia có thể vẫn chơi như vậy trước Indonesia và gây ra chút khó khăn cho đối thủ, nhưng họ cần làm được nhiều hơn hoặc may mắn hơn nếu muốn có điểm.