Xem trực tiếp HAGL vs Hải Phòng trên kênh nào?

(VTC News) -

HAGL và Hải Phòng đứng sát nhau trên bảng xếp hạng, cạnh tranh vị trí trong top 3 V-League 2022. Trận đấu HAGL vs Hải Phòng diễn ra lúc 17h hôm nay 19/8, phát sóng trực tiếp trên kênh ON Football. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu HAGL vs Hải Phòng.

Chuỗi trận thắng của HAGL vừa bị chặn lại trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước. Sau 6 vòng đấu bất bại, trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp, đội bóng phố núi bại trận với tỉ số 1-2 trên sân của Hà Nội FC. Đó là một thất bại có phần đáng tiếc đối với thầy trò HLV Kiatisak Senamuang.

HAGL thua Hải Phòng ở trận giao hữu.

Thực tế, HAGL vẫn chơi tốt và có thể giành điểm, thậm chí là thắng trận nếu họ tận dụng được những cơ hội. Xuân Trường cùng đồng đội chỉ có khoảng 5 phút mất tập trung nhưng đó lại là khoảng thời gian họ bị đối thủ trừng phạt.

Công Phượng vẫn chưa trở lại, cộng thêm Nguyễn Phong Hồng Duy bị treo giò khiến lực lượng của đội bóng phố núi mỏng đi. Bộ khung chính của HAGL vẫn vận hành tốt. Nhưng, bài toán khó đối với HLV Kiatisak là nhà ông không có nhiều phương án chất lượng tương đương từ ghế dự bị. Điều này sẽ gây ra những rắc rối cho HAGL khi đội bóng này cần sự thay đổi trong trận đấu khi lối chơi bị bắt bài.

Hải Phòng không còn duy trì được phong độ như đầu mùa giải và không còn đứng đầu bảng. Tuy nhiên, điều này là dễ hiểu bởi ở nửa sau của giai đoạn lượt đi, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới gặp phải những đối thủ mạnh. Trong 5 vòng đấu gần nhất, Hải Phòng chỉ giành được 2 chiến thắng và thua 3 trận.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, HAGL chỉ thua 1 trận. Tuy nhiên, đội bóng phố núi cũng chỉ thắng được Hải Phòng 2 trận. Hiện tại, đội bóng đất cảng rất khác so với những mùa giải gần đây. Họ có thể gặp khó khăn khi thi đấu trên sân khách, nhưng cũng không dễ để HAGL giành 3 điểm.