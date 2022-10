Xem trực tiếp Hà Nội FC vs Đà Nẵng trên kênh nào?

(VTC News) -

Hà Nội FC có cuộc tiếp đón Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2022 lúc 19h15 hôm nay 30/10. Trận đấu Hà Nội FC vs Đà Nẵng được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports News. VTC News cập nhật mới nhất kết quả, diễn biến cuộc so tài, mời các bạn chú ý đón xem.

Hà Nội FC đang tạm đứng nhì bảng V-League 2022 với 40 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 1 điểm (đá ít hơn 2 trận).

Đà Nẵng đứng hạng 9 với 22 điểm. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất, hơn vị trí xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm.

Hà Nội FC cần 3 điểm trước Đà Nẵng để đòi lại ngôi đầu.

Hà Nội FC có cú bước hụt trên đường đua vô địch khi để thua Hải Phòng với tỷ số 2-3 trong trận cầu đinh ở vòng đấu trước. Ở trận đấu sớm tại vòng 22, Hải Phòng tiếp tục đánh bại Sài Gòn để tạm chiếm ngôi đầu bảng của Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chun Jae-ho vẫn có ưu thế đua tranh cực lớn.

Bởi dù thua Hải Phòng 1 điểm (40 so với 41), nhưng Hà Nội FC còn trong tay 2 trận chưa đấu. Nếu đánh bại Đà Nẵng ở cuộc so tài lúc 19h15 hôm nay 3/10, Văn Quyết trong đồng đội sẽ đòi lại ngôi đầu bảng.

Đây là nhiệm vụ trong tầm tay, khi Hà Nội FC vẫn là đội bóng có thực lực đáng nể nhất. 3 chiến thắng trước Nam Định, Bình Dương và TP.HCM với tổng cộng 16 bàn thắng được ghi là minh chứng cho sức tấn công đa dạng của Hà Nội FC.

So với Hải Phòng, Đà Nẵng bị đánh giá yếu hơn hẳn về thực lực. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chơi khá tốt ở giai đoạn lượt đi với những "măng non" mới được khai phá như Đình Duy, Phi Hoàng. Song, lực lượng quá trẻ và mỏng của Đà Nẵng nhanh chóng bộc lộ hạn chế ở cuộc đua đường dài.

Dù đều quyết tâm giành 3 điểm cho những mục tiêu khác nhau, nhưng với bất lợi trên cả khía cạnh con người lẫn ngoại cảnh (phải đá sân khách), Đà Nẵng khó trụ vững trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC sẽ thắng trận và soán lại ngôi đầu V-League từ tay Hải Phòng.