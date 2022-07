Xem trực tiếp Guingamp vs Pau FC: Quang Hải ra mắt Ligue 2 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu Guingamp vs Pau FC diễn ra lúc 0h ngày 31/7 có thể là trận ra mắt Ligue 2 của Quang Hải. Trận Guingamp vs Pau FC được phát sóng trực tiếp trên kênh On Sports News. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh của trận đấu ra mắt Quang Hải.

Đánh giá về cơ hội ra sân của Nguyễn Quang Hải, BLV Quang Tùng nhận định: "HLV Tholot sẽ có những chiến lược riêng. Quang Hải có thể đá chính hoặc dự bị đều tốt cả. Nhưng ở trận đầu tiên và không có gì để mất, tân binh có thể được sử dụng. Hoặc ngược lại, chưa có gì phải vội cả, Quang Hải vẫn có thể chuẩn bị kỹ càng hơn và chờ thời điểm thích hợp hơn".

Truyền thông Pháp dự đoán Quang Hải không đá chính trong trận đấu với Guingamp. Tuy nhiên, cơ hội để cầu thủ này được tung vào sân trong hiệp 2 rất cao. Lý do là Ligue 2 cho phép mỗi đội bóng thay 5 cầu thủ mỗi trận. Trên ghế dự bị của Pau FC ở trận gặp Guingamp có 8 cầu thủ, trong đó chỉ Quang Hải và Henri Saivet là các tiền vệ tấn công. Henri Saivet hiện tại chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Pau FC gặp Guingamp trong trận mở màn mùa giải.

Có thể không đá chính nhưng Quang Hải vẫn tạo ra dấu mốc trong trận đấu đêm nay. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được đăng ký thi đấu trong một trận đấu thuộc giải chuyên nghiệp của bóng đá Pháp. Trang chủ của Pau FC ghi tên Quang Hải trong danh sách 19 cầu thủ tham dự trận đấu với Guingamp.

Đối thủ đầu tiên của Pau FC trong mùa giải 2022/23 là Guingamp. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn so với Pau FC và từng thắng 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất. Dẫn dắt Guingamp là HLV Stephane Dumont, người từng vô địch Ligue 1 trong màu áo Lille hơn 10 năm trước.

Guingamp được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch Ligue 2 mùa giải này. ĐĐội bóng này cũng từng nhiều lần lên hạng Ligue 1 trong những năm gần đây.