Xem trực tiếp futsal Việt Nam vs Lebanon lượt về trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam vs Lebanon

Đội tuyển Việt Nam vs Lebanon là một trong 2 cặp đấu play-off tranh suất đại diện châu Á dự World Cup futsal. Hai đội sẽ thi đấu trận lượt về, được tính là sân nhà của Lebanon, vào 22h tối nay (25/5).

Trận đấu đội tuyển Việt Nam vs Lebanon lượt về được phát sóng trên kênh Bóng đá TV, VTC 3 (On Sports) và kênh YouTube VFF Channel, Next Media. VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận đấu này, mời quý độc giả đón đọc.

Đội tuyển Việt Nam hòa Lebanon ở lượt đi.

Tỉ số 0-0 ở lượt đi play-off tranh suất dự World Cup futsal là kết quả chấp nhận được đối với đội tuyển futsal Việt Nam. Để biến những số 0 cách đây 2 ngày thành lợi thế thực sự trong trận lượt về gặp Lebanon tối nay (22h ngày 25/5), các học trò của HLV Phạm Minh Giang phải làm tốt hơn khâu dứt điểm.

Cuộc tái đấu được tính là trận đấu sân nhà của Lebanon. Do vậy, nếu các cầu thủ Việt Nam chọc thủng lưới đối phương, luật bàn thắng sân khách sẽ gây ra sức ép không nhỏ cho đội bóng Tây Á. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa có bàn thắng để lần thứ hai góp mặt tại World Cup futsal.