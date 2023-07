Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vs New Zealand trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand trước thềm World Cup 2023. Trận đấu Việt Nam vs New Zealand diễn ra lúc 12h30 (giờ Việt Nam) trên sân vận động McLean Park, trực tiếp trên kênh YouTube VFF Channel, OnSports.

Lần đầu tiên tham dự World Cup bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam cần những trận giao hữu với các đối thủ mạnh để có sự chuẩn bị tốt nhất. New Zealand xếp hạng 26 thế giới và cũng là chủ nhà của World Cup. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đối mặt với thử thách ở đẳng cấp cao.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu đáng chú ý với New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau chuyến tập huấn châu Âu. Màn thể hiện ấn tượng của Thanh Nhã và đồng đội trong trận giao hữu với đội tuyển Đức - đội đứng thứ 2 trên BXH FIFA tạo nên cảm giác tự tin cho đội tuyển cũng như người hâm mộ.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chịu thua 1-2, đồng thời tạo ra vài cơ hội tốt để ghi bàn. Kết quả đó khích lệ tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam cho chặng đường tiếp theo đến World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ chạm trán chủ nhà New Zealand tại Napier. Đây sẽ là màn thử lửa đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sau thời gian ngắn làm quen với thời tiết giá lạnh của đất nước Nam Thái Bình Dương.

Là chủ nhà của World Cup 2023, đương nhiên đội tuyển New Zealand phải chuẩn bị rất kỹ. Họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên phong độ của New Zealand không tốt. Họ chưa thắng 10 trận gần nhất. Đại diện của Đông Nam Á là Philippines cũng khiến cho đội tuyển New Zealand chật vật trong trận giao hữu mới đây. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin.

