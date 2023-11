Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs HAGL Cúp Quốc gia 2023/2024 trên kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội chạm trán HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023/2024 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu CLB Công an Hà Nội vs HAGL diễn ra lúc 19h15 hôm nay 25/11, trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Đây là trận đấu đánh dấu những cột mốc đầu tiên của 2 đội bóng. CLB Công an Hà Nội vừa đón huấn luyện viên trưởng mới Gong Oh-kyun. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhậm chức cách đây gần 2 tuần và bắt tay vào công việc trong kỳ nghỉ.

HAGL thua CLB Công an Hà Nội 0-3 hồi đầu mùa giải ở V.League.

Sự xuất hiện của cựu HLV trưởng U23 Việt Nam được kỳ vọng giúp cho CLB Công an Hà Nội trình diễn lối chơi bắt mắt hơn. Trước đó, đội đương kim vô địch V.League không được đánh giá cao về phong cách chơi bóng và chiến thuật, dù họ sở hữu trong đội hình những ngôi sao hàng đầu.

Trong khi đó, HAGL lần đầu tiên ra sân với tên gọi mới, gắn với thương hiệu nhà tài trợ bên cạnh doanh nghiệp của bầu Đức. Sự thay đổi này đồng nghĩa với sự đảm bảo về mặt tài chính, ít nhiều có tác động tích cực về tâm lý cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, vấn đề chính đối với HAGL lúc này là năng lực. Số ít trụ cột những năm trước còn trụ lại ở đội bóng như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang không đủ gồng gánh các đàn em trẻ và những đồng đội có chất lượng thua kém hẳn.

HAGL có chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng (trong đó có tới 7 thất bại) kéo dài từ cuối mùa trước, qua loạt giao hữu đến 3 trận đầu tiên của mùa này. Chạm trán CLB Công an Hà Nội ở vòng 2 V.League mới đây, đội bóng phố núi phơi áo 0-3.