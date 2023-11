Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs Hà Nội FC V-League 2023/2024 trên kênh nào?

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng 3 V-League 2023/2024 hôm nay 3/11. Trận đấu CLB Công an Hà Nội vs Hà Nội FC diễn ra lúc 19h15, phát trực tiếp trên FPT Play và HTV Thể thao.

CLB Công an Hà Nội khởi đầu mùa giải không tốt.. Họ thất bại với tỉ số 1-3 trước CLB Thanh Hóa ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia và hòa 1-1 với Bình Định ở vòng 1 V-League 2023/2024. Tuy nhiên, họ lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng đậm 3-0 trước HAGL ở vòng 2.

CLB Công an Hà Nội được chờ đợi sẽ chơi thứ bóng đá rõ nét hơn khi ký hợp đồng với HLV Gong Oh-Kyun. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa dẫn dắt đội bóng ngành công an ở vòng 3. Ông Trần Tiến Đại tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV trưởng trong trận derby Thủ đô.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC trải qua chuỗi trận bết bát. Họ thua liên tiếp 3 trận đấu ở AFC Champions League. Trở về sân chơi V-League, họ gây thất vọng lớn khi thua 3-5 trước Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là thành tích tệ hại bởi đội bóng đất cảng chưa thắng một trận nào trên sân của Hà Nội suốt 13 năm trước đó.

Ban lãnh đạo Hà Nội FC liên tiếp thay đổi vị trí trên băng ghế huấn luyện. HLV Bozidar Bandovic bị sa thải, trợ lý Lê Đức Tuấn đóng vai HLV tạm quyền. Tuy nhiên, thành tích của đội không cải thiện, Ban lãnh đạo Hà Nội FC bổ nhiệm ông Đinh Thế Nam giữ vai trò HLV tạm quyền và đây sẽ là trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Mùa trước, hai đội gặp nhau hai lần. Hà Nội FC thắng 2-0 ở lượt đi nhưng thua 1-2 ở lượt về. Thất bại này là bước ngoặt trong cuộc đua đến ngôi vương và Hà Nội FC sau đó nhìn đối thủ giành chức vô địch V-League 2023.

Trước trận đấu này, hai đội chốt xong suất ngoại binh. CLB Công an Hà Nội sử dụng 3 cầu thủ là Geovane Magno, Jefferson Elias và Junior Fialho. Trong khi đó, Hà Nội FC đăng ký 4 người là Marcao, Brandon Wilson, Joel Tagueu và Denilson Junior.

Dàn ngoại binh của Hà Nội FC nhỉnh hơn nhưng các nội binh của CLB Công an Hà Nội có phong độ tốt hơn. Trận đấu tối nay trên sân Hàng Đẫy tiếp tục hứa hẹn nhiều kịch tính và diễn biến bất ngờ.