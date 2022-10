Xem trực tiếp Chelsea vs Man Utd vòng 13 Ngoại Hạng Anh trên kênh nào?

(VTC News) -

Xem trực tiếp Chelsea vs Man Utd vòng 13 Ngoại Hạng Anh tại đây.

Chelsea vs Man Utd là trận đấu tâm điểm vòng 13 Ngoại Hạng Anh. Trận đấu Chelsea vs Man Utd diễn ra lúc 23h30 hôm nay 22/10, phát trực tiếp trên K+Sports 1. Báo điện tử VTC News tường thuật, cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Chelsea vs Man Utd.

Chelsea xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 20 điểm trong khi Man Utd ở ngay phía sau với một điểm kém hơn. Cuộc đối đầu giữa 2 đội trên sân Stamford Bridge là trận đấu tranh suất top 4 rất khó lường khi cả Chelsea và Man Utd đều có phong độ tốt gần đây.

Man Utd có cơ hội chiếm vị trí trong top 4.

Chelsea đang dần đạt đến trạng thái ổn định dưới thời HLV Graham Potter. Đội chủ sân Stamford Bridge chưa có những màn trình diễn bắt mắt. Tuy nhiên, về mặt kết quả, vị HLV mới đến của Chelsea đang làm tốt để giúp đội bóng này giữ được một vị trí ở nhóm đầu bảng.

Đoàn quân do HLV Graham Potter vẫn bất bại kể từ sau khi thay tướng (thắng 5 trận, hòa 2 trận). Đáng chú ý, Chelsea vừa trải qua 5 trận đấu liên tiếp không để thủng lưới bàn nào.

Đội khách đang có phong độ không tồi. Man Utd không thua trong 5 trận đấu gần nhất (thắng 4 trận, hòa một trận). Đáng chú ý, trong 3 trận gần nhất, Quỷ đỏ đều không thủng lưới. Đó là những tín hiệu tích cực về sự chuyển biến mà HLV Erik ten Hag tạo ra ở Man Utd.

Vấn đề đáng lo ngại đối với nhà cầm quân người Hà Lan là sức mạnh hàng công. Man Utd mùa này vẫn chưa có một nhân tố nổi bật nào ở tuyến trên, trong hoàn cảnh ngôi sao số một của họ là Cristiano Ronaldo không được trọng dụng và cũng chắc chắn vắng mặt do án kỷ luật nội bộ.

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất giữa Chelsea và Man Utd, không đội nào giành được chiến thắng. Tính xa hơn, trong 12 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, chỉ một lần duy nhất phần thắng thuộc về đội chủ nhà (Man Utd thắng 4-0 ở lượt đi Ngoại Hạng Anh mùa giải 2019/20).