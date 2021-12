Xem trực tiếp Campuchia vs Malaysia vòng bảng AFF Cup 2020 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Campuchia vs Malaysia bảng B AFF Cup 2020

Campuchia và Malaysia là những đội bóng đầu tiên ra sân ở bảng B AFF Cup 2020. Trận đấu Campuchia vs Malaysia diễn ra lúc 16h30 hôm nay 6/12, được phát sóng trực tiếp trên VTV6 và kênh YouTube Next Sports. Báo điện tử VTC News tiếp sóng trực tiếp trận đấu Campuchia vs Malaysia.

Malaysia là đương kim á quân của AFF Cup. Ở giải đấu năm 2018, đội bóng do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỉ số 2-3 sau 2 lượt trận chung kết.

Trong khi đó, Campuchia không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng B. Nhân vật đáng chú ý nhất của đội bóng này là ngôi sao một thời Keisuke Honda, người đóng vai trò cố vấn cho HLV trưởng Ryu Hirose.