Xem trực tiếp Caen vs Pau FC có Quang Hải thi đấu trên kênh nào?

Thất bại trước Quevilly cách đây một tuần tiếp tục phơi bày đủ những điểm yếu của Pau FC. Đội bóng này tệ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trải qua 5 trận, đội hình chắp vá những cầu thủ mới của Pau FC vẫn chưa có dấu hiệu ăn ý được với nhau. HLV Tholot mua rất nhiều tân binh và đây là lý do mà đội bóng vùng Bearn càng khó trở thành một khối thống nhất.

Pau FC vẫn chưa thắng trận nào tại Ligue 2.

Về phần Quang Hải, anh thi đấu không mấy ấn tượng và dần xuất hiện sai số. Phút 76 trong trận đấu với Quevilly, tiền vệ này đứng gần Sangare nhưng không thể cản tiền đạo này dứt điểm tung lưới Pau FC sau đường chuyền của Jason Quang Vinh Pendant.

Quang Hải đã phát hiện ra pha di chuyển của đối thủ nhưng anh không có được vị trí phòng ngự tốt nhất. Nỗ lực của tuyển thủ Việt Nam không đủ để ngăn Sangare. Đáng chú ý, một đồng đội của anh tại Pau FC không hài lòng và có phản ứng với chính Quang Hải. Đây là điều không nên xuất hiện ở thời điểm mà đội bóng vùng Bearn đang gặp khó. Kết cục, họ vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đối thủ.

Sau trận đấu, tình hình tồi tệ đến mức có một cuộc họp ngay trong đêm diễn ra và HLV Tholot công khai chỉ trích học trò: "Tôi nghĩ nếu các cầu thủ phải thấy xấu hổ sau những gì đã qua. Họ nên cảm thấy chán ghét bản thân sau màn trình diễn trước Quevilly. Một số cầu thủ nên đổi nghề".

Đối thủ của Pau FC là Caen, một cái tên quen thuộc với những người hâm mộ Việt Nam theo dõi bóng đá Pháp. Kể từ năm 2004 - lần đầu lên hạng Ligue 1, số mùa giải mà Caen góp mặt ở hạng đấu số một nước Pháp (10 lần) nhiều hơn ở Ligue 2. Đội bóng này chỉ vừa xuống hạng cách đây 3 năm, sau 5 mùa giải liên tiếp chơi ở Ligue 1. So với một CLB mới lên hạng chuyên nghiệp được vài năm như Pau FC, Caen rõ ràng có danh tiếng và tiềm lực lớn hơn.