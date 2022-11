Xem trực tiếp bóng đá Xứ Wales vs Iran trên kênh nào?

(VTC News) -

Cả Xứ Wales và Iran đều chịu áp lực phải thắng để nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2022. Trận đấu Xứ Wales vs Iran diễn ra lúc 17h hôm nay 25/11, trực tiếp trên kênh VTV2. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến, hình ảnh và kết quả trận đấu Xứ Wales vs Iran.

Đội tuyển Xứ Wales được đánh giá cao hơn đội tuyển Iran đơn giản là vì họ có Gareth Bale. Chính ngôi sao sinh năm 1989 là người tạo ra quả phạt đền và thực hiện thành công ở cuối trận để giúp Xứ Wales thoát được cảnh thất bại trước đội tuyển Mỹ trong ngày ra quân.

Gareth Bale được kì vọng sẽ toả sáng.

Đó là trận đấu mà Xứ Wales chơi tệ. HLV Robert Page và các học trò không tạo ra một lối chơi bắt mắt và cũng không hiệu quả. Họ thiếu phương án tấn công, kể cả khi đối thủ chủ động nhường thế trận.

Iran là một đối thủ ngang tầm với Xứ Wales. Trên bảng xếp hạng FIFA, 2 đội bóng lần lượt giữ các vị trí 20 và 19. Xứ Wales chỉ nhỉnh hơn ở sự góp mặt của Gareth Bale. Tuy nhiên, nếu chỉ phụ thuộc vào ngôi sao này, đội bóng châu Âu sẽ rất khó đá.

Thất bại nặng nề với tỉ số 2-6 trước đội tuyển Anh đẩy đội tuyển Iran vào thế khó. Một trận hoà sẽ khiến cơ hội đi tiếp của đại diện châu Á nhỏ đi rất nhiều. Nếu thất bại, Iran sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại ở World Cup 2022.

Thực tế, đội tuyển Iran vẫn cho thấy những nét tích cực của mình. Họ có khả năng tổ chức phản công và tận dụng cơ hội ấn tượng. Ngoài 2 bàn thắng, Iran cũng có vài pha uy hiếp khiến hàng thủ đội tuyển Anh phải lúng túng.

Xứ Wales là một thử thách có độ khó thấp hơn và Iran có thể trình diễn được khả năng nhiều hơn. Thêm vào đó, đây là trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của 2 đội nên sự quyết tâm của các cầu thủ sẽ càng lên cao.