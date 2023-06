Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Syria trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam so tài Syria trong trận giao hữu đầu khuôn khổ FIFA Days tháng 6. Trận đấu đội tuyển Việt Nam vs Syria diễn ra lúc 19h30 hôm nay 20/6, trực tiếp trên FPT Play và VTV5. Báo điện tử VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Việt Nam vs Syria.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Syria trong trận đấu chính thức thứ hai dưới thời HLV Philippe Troussier. Syria sẽ mang tới thách thức lớn so với trận đấu đầu tiên gặp Hong Kong (Trung Quốc). Đội bóng Tây Á đang được dẫn dắt bởi HLV Hector Cuper. Tài năng của ông đã được thừa nhận qua 2 lần á quân Champions League, từng nhận giải HLV xuất sắc nhất La Liga, châu Âu, châu Phi.

Đội tuyển Syria sẽ mang tới thách thức không nhỏ cho Quang Hải và đồng đội.

Tuy nhiên, giống như HLV Troussier, ông Cuper mới nhậm chức 4 tháng. Đội tuyển Syria không thể ngay lập tức biến thành siêu cường chậu Á chỉ với vài tháng làm việc ngắn ngủi với nhà cầm quân người Argentina.

Điều ông Cuper có thể làm được trong giai đoạn đầu là thổi làn gió mới cho các học trò. Hệ thống 4-4-2 truyền thống hoặc 4-2-3-1 giúp các trụ cột như Mahmoud Al-Mawas, Omar Khribin hay Omar Al Somah phát huy tối đa khả năng.

Syria sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao đắt giá Omar Khribin vì lý do cá nhân. HLV Hector Cuper buộc phải tính đến một điểm nổ mới trên hàng công.

Trong khi ấy, đội tuyển Việt Nam đang mang đến sự âu lo cho người hâm mộ sau màn trình diễn trước Hong Kong (Trung Quốc). Với những yêu cầu phức tạp về chuyên môn từ ông thầy khó tính, các cầu thủ dù là ngôi sao cũng cần nhiều thời gian để hiểu và vận hành. Đặc biệt, sau 5 năm quen với lối chơi ưu tiên phòng ngự, họ phải làm quen với phong cách bóng đá mới, thiên về kiểm soát bóng.

Khi chưa thể vận hành trơn tru, dễ hiểu tại sao đội tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều khoảng trống ở giữa sân. Sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng khiến HLV Troussier có thể phải tính đến phương án trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Thêm vào đó, trước đối thủ rất mạnh như đội tuyển Syria, đội tuyển Việt Nam có thể phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu cho phù hợp. Nhịp độ chơi bóng và khả năng ra quyết định của các cầu thủ tuyến trên là chìa khoá để đội tuyển Việt Nam tạo ra khác biệt.

