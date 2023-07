Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Mỹ World cup nữ 2023 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh dấu sự xuất hiện ở đấu trường World Cup bằng trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Trận đấu Việt Nam vs Mỹ diễn ra lúc 8h ngày 22/7, trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội, On Sports. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu Việt Nam vs Mỹ từ 8h ngày 22/7.

Lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam gặp ngay thử thách cực đại. Đội tuyển nữ Mỹ vô địch World Cup tổng cộng 4 lần và đăng quang ở cả 2 giải đấu gần nhất. Vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA khẳng định sức mạnh của đội bóng này.

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Mỹ.

Tham dự World Cup nữ 2023, HLV Vlatko Andonovski tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình so với danh sách dự World Cup của người tiền nhiệm. Nhận công việc ở đội bóng mới, ông hiểu rằng mình cần phải làm mới tập thể đầy tài năng, bản lĩnh nhưng đã lớn tuổi. Đội tuyển nữ Mỹ chỉ còn 9 cầu thủ từng vô địch giải đấu 4 năm về trước.

Chạm trán đội bóng mạnh nhất thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuân bị kỹ về tâm lý cũng như chuyên môn. Huỳnh Như và đồng đội đã trải nghiệm cảm giác thi đấu với những đối thủ hàng đầu trong các trận giao hữu với Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Mỹ thậm chí còn mạnh hơn những đội bóng kể trên. Thêm vào đó, đây lại là trận đấu chính thức. Chính vì vậy, thử thách đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung càng lớn hơn khi đối thủ dốc hết sức và thi đấu nghiêm túc.

Tinh thần thi đấu là điều quan trọng với các cầu thủ. Họ cần có sự sẵn sàng dù phía trước có thể là những thất bại nặng nề. Vượt qua được nỗi sợ hãi ấy, đội tuyển nữ Việt Nam mới có thể đứng vững trước những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ.

Mai Phương