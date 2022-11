Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Dortmund trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Borussia Dortmund lúc 19h hôm nay 30/11 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu Việt Nam vs Dortmund được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, FPT Play và Next Sports. VTC News cập nhật nhanh nhất kết quả, diễn biến trận đấu Việt Nam vs Dortmund.

7 năm sau trận giao hữu với Man City trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội giao hữu với một CLB hàng đầu châu Âu khác, đó là Dortmund. Cuộc so tài Việt Nam vs Dortmund là cơ hội quý giá để thầy trò HLV Park Hang Seo trực tiếp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ trước Borussia Dortmund?

"Chúng tôi là đội tuyển quốc gia, không phải các CLB như khi Dortmund thi đấu ở Singapore, Malaysia. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình sẽ thua nhỉ? Trước trận đấu không nên nói chuyện thua. Có thể chúng ta sẽ chiến thắng thì sao", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh niềm vui khi đội tuyển Việt Nam giao hữu với đội bóng hàng đầu như Dortmund, khẳng định toàn đội sẽ chơi nỗ lực để cống hiến cho khán giả trận đấu hay.

"Với mỗi cầu thủ Việt Nam, khi được tiếp đón các đội bóng lớn trên thế giới đều rất hào hứng và vui mừng. Bình thường mọi người chỉ được xem họ qua TV thôi. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho AFF Cup nên toàn đội tập trung, tuân thủ chiến thuật, có một trận đấu đẹp cống hiến cho khán giả", Hùng Dũng nói.

Trận đấu gặp Dortmund không chỉ mang đến bài kiểm tra chất lượng cho các trụ cột đội tuyển, mà còn là "thuốc thử" phù hợp để HLV Park Hang Seo đánh giá năng lực của những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới trong đợt tập trung này.

Giống như HLV Park Hang Seo, HLV Edin Terzic sẽ thử nghiệm cầu thủ ở trận gặp đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia của đội bóng Đức nhấn mạnh chuyến du đấu châu Á là cơ hội để các cầu thủ Dortmund "ghi điểm" với ban huấn luyên, nhưng dù ra sân với đội hình nào, đại diện Bundesliga cũng rất mạnh.

HLV Park Hang Seo chờ đợi bất ngờ từ đội tuyển Việt Nam, và dù chiến thắng Dortmund là nhiệm vụ khó khăn, Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ chơi đến cùng để cống hiến cho khán giả trận đấu hay.