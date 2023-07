Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Bồ Đào Nha trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận đấu thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 là cuộc đọ sức với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trận đấu Việt Nam vs Bồ Đào Nha được truyền hình trực tiếp trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam, ứng dụng On Sports, On Plus, TV360. Báo điện tử VTC News tường thuật, cập nhật diễn biến, hình ảnh trận đấu Việt Nam vs Bồ Đào Nha.

Trên lý thuyết, đây là trận đấu có độ khó thấp nhất với thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cả hành trình ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha không được đánh giá cao bằng Mỹ và Hà Lan.

Tuy nhiên, đội bóng xếp hạng 21 thế giới vẫn mạnh hơn Việt Nam. Quyết tâm của họ trong cuộ cdodoi sđầu lần này không hề thua kém thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đây cũng là kì World Cup nữ đầu tiền mà đội tuyển Bồ Đào Nha góp mặt và trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam là cơ hội tốt để họ tìm kiếm chiến thắng trong bảng đấu khó.

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha.

Qua trận đấu đầu tiên của mình, Bồ Đào Nha không cho thấy nền tảng thể lực hay thể hình vượt trội nhưng tính kỷ luật trong lối chơi được đề cao. Bằng một đội hình lùi sâu, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha gây ra rất nhiều khó khăn cho Hà Lan.

Đương kim Á quân World Cup chỉ có thể đánh bại đối thủ với tỉ số sít sao 1-0. Cần phải nhìn nhận rằng tỉ số này phản ánh chính xác cục diện trận đấu. Hà Lan chỉ có thể ép sân, kiểm soát bóng nhưng tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm.

Ngược lại, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha phòng ngự hay nhưng tấn công chưa phải tốt. Trên hàng công, bộ 3 Diana Silva, Jessica Silva và Norton chẳng tạo ra bất kì sợi dây liên kết nào. Bồ Đào Nha chỉ có thể trông chờ vào nỗ lực cá nhân của Jessica Silva.

Bên kia chiến tuyến, có nhiều lý do để tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ kiên định với những gì mình đang có trong tay. Hàng thủ 3 trung vệ sẽ là lựa chọn tuyệt vời để tuyển nữ Việt Nam hạn chế sức tấn công của 3 mũi nhọn đối phương.

Người hâm mộ mong chờ sự trở lại của tiền đạo Thanh Nhã. Ngòi nổ này không thể ra sân ở lượt trận đầu tiên vì chấn thương. Tốc độ của Thanh Nhã là vũ khí phản công vô cùng quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như có thể được giải phóng khỏi sức ép từ các trung vệ. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có thể đáng sợ trong những pha phản công.

Mai Phương